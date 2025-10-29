Conmoción: muere un jugador de fútbol sala tras clavarse un cristal en el abdomen

Ernest Queralt Besora, jugador, capitán y uno de los fundadores del Tecnovit Alforja Fútbol Sala, murió con 38 años tras sufrir una herida mortal en el abdomen en un extraño accidente.

"Lamentamos comunicar que ayer nos dejó Ernest, nuestro "Nestu". No tenemos palabras para describir lo que sentimos hoy y el vacío que deja entre todos. Fundador, jugador, entrenador, coordinador, CAPITÁN, pero sobre todo aficionado a este escudo, a este pueblo ya estos colores. Seguiremos inculcando a nuestros jugadores y jugadoras tus valores, entrega, dedicación, compromiso, compañerismo, competitividad… ya través de ellos mantendremos vivo tu recuerdo y legado, que como tú será eterno.

Siempre tuyos, descansa en paz amigo", afirmó el club en un comunicado.

Nestu murió el pasado sábado en un trágico accidente en la calle Galera de Reus cuando, por causas que se investigan chocó con el escaparate de una librería de dicha calle y se clavó uno de los cristales rotos en el abdomen, según informan fuentes de los Mossos d'Esquadra al Diari de Tarragona. El joven deportistas fue trasladado al Hospital Joan XXIII de Tarragona, donde falleció pocas horas después. El citado medio catalán informó que la policía catalán confirmó que no hay indicios de que la muerte fuera provocada intencionadamente, por lo que se considera un accidente.

La Federación Catalana de Fútbol también emitió un comunicado de pésame: «La Federación Catalana de Fútbol expresa su más sentido pésame a la familia y amigos del capitán y jugador del primer equipo del Tecnovit Alforja FS, Ernest Queralt Besora quien nos ha dejado a los 38 años. La FCF quiere trasladar su más sincero cariño hacia las personas más cercanas al jugador así como a todos los miembros del Tecnovit Alforja FS».