Ya se conoce el alcance de la lesión de Mbappé: ¿Cuánto tiempo estará de baja?

Tras la dura derrota en el clásico, el Real Madrid pasó página en La Liga y se impuso por 3 goles a1 frente al Villarreal. Sin embargo, la buena noticia de la vuelta a la senda de la victoria se vio opacada por la lesión de su estrella. Kylian Mbappé tuvo que salir reemplazado por una molestia en su tobillo derecho y encendió las alarmas en el Bernabéu.

A los dos minutos de haber metido el tercer gol de la victoria del Madrid, el francés se tendió sobre el verde césped del Santiago Bernabéu, tuvo que recibir asistencia médica y salió rengueando mientras era reemplazado por Rodrygo.

El delantero francés se fue cojeando ligeramente cuando fue sustituido por Rodrygo, y con muestras de dolor. Aunque en ningún momento pareció que se tratara de un problema físico grave, no hay duda que planeó en el ambiente cierta preocupación en el Santiago Bernabéu por el contratiempo de su mejor jugador a apenas tres semanas del clásico frente al Barça.

Sin embargo, todo parece indicar que no reviste gravedad y que incluso podrá viajar con Francia.

Según adelantó la agencia EFE “las primeras exploraciones detectaron un ligero esguince en el tobillo derecho”. Además de Mbappé también Franco Mastantuono se fue del campo con sobrecarga en los isquiotibiales, de acuerdo con la fuente antes citada.

Xabi Alonso resta importancia

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, restó importancia al esguince de tobillo sufrido por Kylian Mbappé y las molestias musculares de Franco Mastantuono, y no descartó que se marchen con sus selecciones, Francia y Argentina.

"No podemos decir que no vayan a ir", dijo Xabi Alonso en rueda de prensa. "A día de hoy tienen pequeñas molestias, pero tendrán que valorarlos en la selección", explicó.

"Veremos la evolución que tienen, esperemos que no vaya a más y que no sea muy grave. Si se complica no podrán jugar pero ahora mismo no podemos decir nada", añadió.

No obstante, medios franceses aseguran que Kylian es seria duda para el partido del próximo viernes frente a Azerbaiyán aunque si estaría en el duelo frente a Islandia, que se disputará el lunes 13.