Cristiano Ronaldo se acerca a su primer título con Al-Nassr

Cristiano Ronaldo está a solo un paso de conseguir su primer título oficial con el Al-Nassr, club al que se unió en mitad de la temporada 2022/23. Este sábado 23 de agosto a las 14:00h (hora peninsular española) se disputará la tan esperada final de la Supercopa de Arabia Saudí 2025 en el Hong Kong Stadium, con capacidad para 40.000 espectadores.

Al-Nassr, liderado por CR7, se medirá al histórico Al-Ahli, un equipo con una rica tradición en el fútbol saudí que llega a esta final tras una contundente victoria por 1-5 sobre el Al-Qadisiya. Este duelo representa una oportunidad única para el delantero portugués, que busca romper con la sequía de títulos desde su llegada y añadir un nuevo trofeo a su extensa carrera.

En las semifinales, el camino del Al-Nassr no fue sencillo. El equipo sufrió la expulsión temprana de Sadio Mané, autor del primer gol, quedando con 10 jugadores por más de 60 minutos en el partido contra Al-Ittihad, liderado por Karim Benzema. A pesar de esta adversidad, Cristiano Ronaldo fue fundamental para la victoria, asistiendo en el gol decisivo de João Félix, lo que aseguró un triunfo 2-1 y el pase a la final.

Hong Kong Saudi Soccer Super Cup ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Sin embargo, a pesar de su impacto en el fútbol saudí, Ronaldo ha tenido hasta ahora una racha negativa en finales con el Al-Nassr. Ha disputado varias importantes: fue subcampeón dos temporadas consecutivas en la Liga Profesional Saudí (2022/23 y 2023/24), perdió la final de la Copa del Rey saudí en 2024 y también la final de la Supercopa del mismo año. Con estas últimas cuatro finales perdidas, la Supercopa 2025 se presenta como su gran oportunidad para ganar su primer trofeo oficial en Arabia y consolidar su legado en la región.

Un rival de jerarquía

Por otro lado, el Al-Ahli no es menos destacado. Es uno de los clubes con mayor prestigio e historia en Arabia Saudí, conocido por su constancia en competencias nacionales y un plantel con futbolistas diferenciados. Entre sus figuras destacan Edouard Mendy en el arco, Franck Kessié en el mediocampo y Riyad Mahrez en el ataque. Esta combinación entre talento local y extranjero, ha permitido al equipo del alemán Matthias Jaissle mantenerse competitivo y su triunfo contundente en semifinales sobre Al-Qadisiya lo deja claro.

Esta final es mucho más que un partido: es la oportunidad para que Cristiano Ronaldo levante por fin su primer trofeo oficial en Arabia Saudí y continúe escribiendo su legado como una de las mayores estrellas del fútbol mundial. La expectativa está al máximo para este sábado 23 de agosto.