Críticas desde Polonia a Hansi Flick en defensa de Robert Lewandowski: "No debe seguir"

En una entrevista concedida al canal polaco Super Express, el legendario portero Jan Tomaszewski no dudó en criticar duramente al técnico del Barcelona, Hansi Flick, y pidió su salida del banquillo culé. Según el exguardameta, el entrenador alemán no está rindiendo al nivel esperado con un equipo de gran potencial.

Tomaszewski valoró también la actuación de Robert Lewandowski y expresó su desacuerdo con que no haya recibido premios individuales de relevancia. “Creo que Lewandowski debería estar entre los diez primeros. El ganador fue un jugador controvertido, pero ganó la Champions League con su equipo; sería una locura que alguien ajeno a ese nivel se llevara el premio”, afirmó en Super Express.

El polaco fue más allá al cuestionar la continuidad de Flick en el club. “El Barcelona tiene una plantilla incluso capaz de disputar el Mundial y, sobre todo, la Champions, el trofeo más importante. Por desgracia, el cuerpo técnico debería aguantar hasta el final, y espero que no le amplíen el contrato, porque el señor alemán no está rindiendo muy bien. No puede seguir”, añadió Tomaszewski, recordando la dolorosa derrota 5-0 contra el PSG como ejemplo de las carencias del equipo bajo su dirección.

El 9 también debería marcharse

Además, el exportero recomendó a Lewandowski buscar nuevos horizontes fuera de España. “Robert debería terminar su etapa en el Barcelona ahora mismo y marcharse a un club en Arabia Saudí, como lo han hecho los mejores jugadores del mundo, excepto Messi. No es muy popular en el equipo, y los mejores jugadores del Barcelona no le pasan el balón”, concluyó Tomaszewski según Super Express.