El CTA no analizará la expulsión de Nyom en el Getafe - Real Madrid: "No es didáctico..."

El Real Madrid superó (0-1) al Getafe este domingo en la novena jornada de LaLiga EA Sports gracias al gol de Kylian Mbappé en el minuto 80, justo cuando más caliente se puso el derbi en el Coliseum, que terminó con dos expulsados en los locales y el conjunto blanco de nuevo en el liderato antes del Clásico.

Los de Xabi Alonso tuvieron paciencia hasta encontrar el camino al gol, y lo hizo una vez más Mbappé, bien detectado entre los centrales por Arda Güler en un momento clave. Dos minutos antes, Nyom había sido expulsado por roja directa, cuando apenas llevaba un minuto en el campo, por soltar el brazo sobre el rostro de Vinícius sin el balón por medio. Munuera Montero lo tuvo claro y, en medio de la tempestad, Mbappé, máximo goleador de la Liga con diez tantos, batió a David Soria. El colegiado tampoco dudó en expulsar por segunda amarilla a Álex Sancris.

Como era de esperar, las decisiones de colegiado han generado una gran polémica sobre todo teniendo en cuenta que la próxima jornada se disputa el Clásico. El ex colegiado Iturralde González no tiene dudas de que el colegiado acertó. "¿Puede haber VAR? No porque le pone la pierna en la rodilla de Vinicius, para mí es expulsión", explica Iturralde González sobre por qué no acudió a la pantalla para revisar la jugada. "Hacer una zancadilla a la altura de la rodilla cuando no está el balón en juego es tarjeta roja", sentenció.

Un arbitraje "muy bueno"

Una visión que comparte el presidente del CTA, Fran Soto, que calificó de muy bueno el arbitraje a pesar de la críticas de Bordalás. Tras acabar el partido, Soto se pronunció sobre lo sucedido. "Para mí ha acertado en las dos rojas", declaró en los micrófonos de El Chiringuito. Además, añadió: "Creo que el arbitraje de Munuera Montero ha sido muy bueno. He hablado con él después del encuentro, es un árbitro experimentado y está tranquilo".

Sin embargo, tras el debate generado, los aficionados confiaban en que está fuera una de las jugadas que, en aras de la transparencia, sería analizada por el Comité Técnico de árbitros en su video semanal de revisión. Pero eso no ocurrirá.

Ni Madrid, ni Barça

Según ha informado Manu Carreño en 'El Larguero', el CTA ha decidido no incluir jugadas ni del Real Madrid ni del FC Barcelona en dicho vídeo, por tratarse de la semana previa al Clásico entre ambos. Una decisión, por lo menos, cuestionable, teniendo en cuenta que el objetivo original de dichos vídeos era explicar aquellas jugadas "didácticas", que pudieran servir para que el aficionado entienda mejor las decisiones arbitrales controvertidas. Y esta jugada no se considera "didáctica".

En la teoría, esta comisión, compuesta por José Luis Oltra, José Ramón Sandoval, José Luis Sánchez Vera y Fernando Morientes, se encarga de elegir las jugadas que considera más pedagógicas para el aficionado. El CTA, después, las incluye en su vídeo semanal y explica si estuvieron bien pitadas sobre el césped.