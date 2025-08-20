Cuándo será el sorteo de la Champions League 2025/2026: fecha, formato y novedades

La temporada 2025/2026 ya está aquí. Tras el arranque de las grandes ligas europeas, es el turno de la máxima competición europea. La Champions League iniciará una nueva edición este año, y los equipos tendrán el objetivo de destronar al vigente campeón, el Paris Saint Germain.

Se trata de la 71ª edición de la competición de clubes más laureada del mundo y que ya ha dado comienzo para varios equipos europeos. Antes de alcanzar la fase liga, muchos clubes se juegan estar presentes en el grupo de 36 equipos a través de una fase de clasificación.

Esta dio comienzo el pasado 8 de julio y culminará con los play offs el próximo 27 de agosto. Un total de 7 equipos serán los que se unirán a los 29 ya clasificados para la fase liga, conformando así los 36 clubes que deben estar presentes.

A partir de ahí, y antes de que comiencen a disputarse los partidos, es necesario que se realice el sorteo de los emparejamientos para los ocho partidos a disputar.

¿Cuándo será el sorteo de la Champions League 2025/2026

Para saber cuál será el camino de cada equipo clasificado habrá que esperar a que se realice el sorteo de emparejamientos. Este tendrá lugar en Mónaco el próximo 28 de agosto a las 18:00 horas, y se podrá seguir a través de Movistar+ y en el directo de LA RAZÓN.

Los 36 equipos se repartirán en cuatro bombos en función del coeficiente individual de cada club al principio de la temporada salvo el PSG, que será cabeza de seria en el bombo 1. Tras esto, se extraerá una de las bolas y un software será el encargado de seleccionar de manera aleatoria los ochos rivales.

No obstante, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. Y es que cada equipo se enfrentará a dos rivales de cada bombo, jugando un partido en casa y otro fuera. Además, en la fase de liga, no se podrán enfrentar equipos de la misma federación y, si no hay otra posibilidad, solo podrán ser emparejados dos oponentes del mismo país.

¿Qué equipos participarán en esta edición?

Un total de 29 equipos se clasificaron automáticamente, ya sea por su posición en la liga nacional o por ser ganadores de la Champions League (Paris Saint-Germain) o de la UEFA Europa League (Tottenham).

Por ello, los equipos ya clasificados son los siguientes:

Inglaterra: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham y Newcastle.

España: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal.

Italia: Napoli, Inter, Atalanta y Juventus.

Alemania: Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt y Borussia Dortmund.

Francia: Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella y Mónaco.

Países Bajos: PSV y Ajax.

Portugal: Sporting CP.

Bélgica: Union Saint-Gilloise.

Turquía: Galatasaray .

. Chequia: Slavia Praga.

Grecia: Olympiacos.

Formato de la Champions League 2025/2026

La temporada 2025-2026 será la segunda que acogerá el nuevo formato de la máxima competición europea. Dicho formato se divide en una primera ronda denominada "fase liga" donde cada equipo disputará ocho encuentros, la mitad como local y la otra mitad como visitante.

Cada partido ganado contará como tres puntos, empatado 1 y la derrota 0. Tras acabar estos partidos, los ocho primeros de la fase liga acceden de forma directa a las eliminatorias, mientras que los clasificados entre el 9º y el 24º disputan un play-off a doble partido para completar los octavos de final.

Por último, los equipos del 25º en adelante son eliminados sin acceso a la Europa League. A partir de ahí, la competición regresa al formato de siempre: eliminatorias hasta la final, definido por la clasificación obtenido en la fase liga.

No obstante, la novedad para esta edición es que los equipos mejores clasificados tendrán ventaja como local. Si un equipo elimina a otro con mejor puesto, pasará a poseer esa condición.

¿Cuándo comienza la fase liga?

Una vez realizado el sorteo, tan solo falta esperar al comienzo de la fase liga. Este tendrá lugar el próximo 16–18 de septiembre de 2025, donde se disputará la primera jornada. Tras esto, las siguientes jornadas serán en las siguientes fechas:

Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026

Jornada 8: 28 de enero de 2026

Después de las ocho jornadas, los clubes clasificados de manera directa más lo que han clasificado a través del play off disputarán los octavos de final el 10/11 y 17/18 de marzo de 2026, los cuartos el 7/8 y 14/15 de abril de 2026, las semifinales el 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026 y, por último, la gran final el 30 de mayo de 2026 con sede en Budapest.