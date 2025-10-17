Cuantiosa multa a un futbolista por el ataque de sus perros peligrosos a un hombre y a su mascota

La ex estrella del West Ham, Said Benrahma, se ha declarado culpable de dos cargos de posesión de perros peligrosamente fuera de control. Los XL Bullies del jugador de 30 años atacaron a un hombre y a su golden retriever cerca de su antigua casa en el este de Londres, dejando heridos al dueño y a su mascota. Benrahma, quien ahora juega para el club Neom de la Saudi Pro League, compareció ayer ante el Juzgado de Paz de Willesden.

Según los testimonios escuchados por el tribunal, sus dos perros persiguieron y atacaron al golden retriever llamado Bailey. El dueño de la mascota herida, Luke Rehbin, sufrió raspaduras en brazos y piernas tras forcejear con los perros de Benrahma que los tiraron al suelo.

Bailey necesitó tratamiento veterinario urgente como resultado del ataque en 2023. El juez de distrito Matt Jabbitt calificó el incidente como "muy angustioso" para el dueño del golden retriever.

Dos multas de 6.000 euros más indemnización

Por ello, el magistrado impuso una multa a Benrahma de casi 6.000 euros por cada uno de los ataques y le ordenó pagar una indemnización de 2.870 euros al Sr. Rehbin, además de otros 570 euros por costes de perrera.

Benrahma comenzó su carrera profesional en el equipo de la Ligue 1 Niza antes de mudarse a Brentford en 2018, donde marcó 27 goles en 83 apariciones en el Campeonato. Se unió al West Ham en calidad de cedido en 2020, convirtiéndose en su tercer jugador más caro cuando fichó de forma permanente por casi 35 millones de euros en enero de 2021.

Pasó cuatro temporadas con los Hammers, anotando 15 goles en 110 partidos en la Premier League y 24 goles en 155 partidos en todas las competiciones.

Luego fue cedido y posteriormente traspasado al Lyon, antes de unirse a definitivamente a Neom.