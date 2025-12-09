Culebrón Salah y la comparación con el 'Caso Vinicius': este es el castigo del Liverpool a su estrella tras sus declaraciones

Salah no jugó ante el Leeds United y explotó la bomba en Anfield con sus declaraciones tras el encuentro. Lo que era una crisis deportiva por la posición del equipo en la Premier League, décimo y a diez puntos del liderato, derivó en una guerra total a todos los niveles. "He hecho mucho por este club en los últimos años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me utiliza como excusa. Así me siento" denunció.

Lejos de quedarse ahí, apuntó directamente a Arne Slot, su entrenador: "Está claro que alguien quiere usarme para asumir toda la culpa.Me hicieron muchas promesas en verano y ahora estoy en el banquillo tres partidos seguidos. Lo he dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador y ahora no tengo ninguna. No sé por qué, pero me parece que alguien no me quiere en el club".

Salah incluso anticipó una despedida este mismo fin de semana: "Le he dicho a mis padres que vengan al partido contra el Brighton.No sé si voy a jugar o no, pero lo voy a disfrutar. Me lo voy a pasar bien porque no sé lo que va a pasar. Voy a estar en Anfield para decir adiós a los aficionados e irme a la Copa África. No sé lo que pasará cuando esté ahí". La respuesta del club ha sido firme y el egipcio ha sido castigado de manera fulminante por su indisciplina.

Esta es la sanción del Liverpool a Salah

Nada ha importado que sea una leyenda red, ni siquiera que la temporada fuera máximo goleador y asistente de la Premier League que ganó el Liverpool, además de cuarto en el Balón de Oro, el club no ha tenido piedad con Mohamed Salah. El extremo se ha quedado fuera de la convocatoria del partido ante el Inter y ni siquiera ha viajado a Italia con el resto de sus compañeros pese a las bajas y solo tener tres atacantes disponibles.

Salah no parecía demasiado afectado en el entrenamiento previo al encuentro ya que se le pudo ver sonriente con sus compañeros y sin ningún atisbo de tristeza o soledad. Medios cercanos como 'The Athletic' confirman que no es definitiva la sanción y podría volver a no tardar: "El Liverpool no considera que la exclusión del internacional egipcio contra el Inter sea una medida disciplinaria. Se considera de forma aislada, sin que influya en posibles convocatorias de Salah en el futuro, incluido el partido de Premier League del sábado en casa contra el Brighton".

¿Se irá Salah del Liverpool tras la Copa África?

Las declaraciones de Salah daban a entender que su historia en Anfield podía estar llegando a su fin de manera inmediata, pero el club, pese al castigo, insiste en que sigue plenamente comprometido con Salah y su contrato, que se extiende hasta 2027, aunque sostiene que la situación actual es temporal y aún se puede revertir. La ausencia por la Copa África puede ayudar a calmar las aguas o llevar a una ruptura definitiva con una leyenda. Antes de eso, el Liverpool tiene una final ante el Inter para buscar entrar en el Top-8 tras la sonrojante goleada en su estadio ante el PSV.

¿Es igual lo de Salah que lo de Vinicius? Xabi Alonso responde

No hay dudas de que las declaraciones de Salah son un desplante hacia Arne Slot como también lo fueron los gestos de Vinicius hacia Xabi Alonso al ser sustituido en el Clásico. En ese caso, el Real Madrid tomó la decisión de no sancionar al brasileño, que jugó el siguiente partido. Xabi Alonso, en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Manchester City, fue cuestionado sobre este tema y la similitud de los casos.

"El Liverpool ha apartado a Salah. ¿Le llama la atención? ¿Se debería haber gestionado el caso Vinicius de otra forma, siendo más respaldada la figura del entrenador?", preguntó el periodista. El tolosarra no quiso entrar en polémicas: "Son decisiones que han tomado en Liverpool. Evidentemente, seguro que nos perdemos muchos detalles de lo que está pasando y en absoluto me toca a mi valorarlo".