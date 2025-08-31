El dardo de Xabi Alonso al VAR tras los polémicos goles anulados al Real Madrid

Xabi Alonso lanzó un dardo al VAR y al uso que hacen de él los colegiados y aseguró que no es bueno "rearbitrar todas las situaciones" con el VAR, abogando por un uso que "tiene que ser el correcto" para dicha herramienta, a colación de los goles anulados este sábado al Real Madrid durante el partido ante el Mallorca.

Para colmo, antes de este partido en el Santiago Bernabéu se había validado un gol del Atlético de Madrid en Mendizorroza que parecía ilegal por fuera de juego. "A mí también me ha sorprendido. Ha sido un error de esos que no deberían suceder y a ver qué es lo que pasa. Pero sí que tenemos que... en el sobreuso y en el uso correcto del VAR, yo creo que tampoco hay que rearbitrar todas las situaciones pero cuando se usa tiene que ser correctamente, por supuesto", dijo en rueda de prensa.

Para colmo, a su equipo le anularon tres goles ante al Mallorca. "El cuarto árbitro decía que tenía que ser jugada inmediata y entonces la interpretación de Sánchez Martínez es inmediata", valoró sobre el 3-1 de Arda Güler que no subió finalmente al marcador. "Mi interpretación en ese momento era diferente, pero hubiese sido importante ese tercer gol para poder gestionar de otra manera", argumentó el técnico madridista.

"Es la interpretación que ha hecho él y él es el que manda, y hoy así ha tocado", se resignó antes de analizar de manera individual a Vinícius Jr. y a otros de sus pupilos.

"Ha tenido buena aportación, creo que ha sido un mejor partido que el de Osasuna aquí en casa y ese gol ha sido importante, el ponernos por delante. Luego la entrada de Rodrygo también, creo que los tres cambios nos han dado aplomo porque en ese momento estábamos perdiendo un poquito el control del partido y tanto los dos Danis como Rodrygo han entrado bien y necesitamos que la gente esté preparada para aportar", añadió.

"Pero bueno, contento con el partido de Vini; además sigue marcando, que es muy importante. Y luego Rodrygo también ha tenido buenos minutos", insistió el entrenador de un Real Madrid que lidera la tabla de Primera División con nueve puntos antes del parón de selecciones.

"A mí me gustaría seguir, porque creo que se ha ido muy bien. Seguir la dinámica de tenerlos cerca de esto, pero creo que mi deseo es en vano. Sí que sabíamos en que estos tres primeros partidos después de una minipretemporada pues era importante competir, era importante a la hora de ir evolucionando en cosas, a la hora de ir definiendo el camino que queremos y nos dicen mucho. Ahora llega el parón y luego empezamos el siguiente bloque con partidos de Champions, pero yo creo que el inicio nueve de nueve es bueno. Cosas buenas ha habido en estos tres partidos y cosas a corregir que también lo haremos", aseveró Alonso.

Después elogió a Mbappé. "A mí que hoy Kylian no haya marcado me preocupa cero porque va a seguir marcando. Hasta ahora lo ha hecho y hoy ha estado muy muy cerca, ha tenido varias ocasiones, la actitud ha sido muy buena y le ha faltado... pues por escasos milímetros no ha estado en posición reglamentaria o ese último tiro o ese último regate. Le ha faltado hoy un poco de acierto, pero no me preocupa en absoluto porque sé que seguro que va a volver a tener ese acierto", vaticinó.