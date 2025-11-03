Los datos que avalan a Julián Alvarez: ¡Con mil minutos menos!

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, ya ha sobrepasado en el equipo rojiblanco los 36 goles que anotó en sus dos temporadas con el Manchester City, de manera que suma 37 aciertos a las órdenes de Diego Simeone, con mil minutos y 33 encuentros oficiales menos de los que jugó con Pep Guardiola, informa Efe. Una marca que le ha convertido en un hombre clave para Simeone y ha despertado el interés de clubes como el FC Barcelona.

Su gol de penalti al Sevilla de este sábado, con el que abrió el triunfo por 3-0 en el estadio Metropolitano, fue el 37 de ‘La Araña’ desde que se mudó a Madrid, en un total de 70 choques y 5.006 minutos en los que además entregó 12 tantos a sus compañeros. Ha contribuido en 49 dianas desde su fichaje al Manchester City.

En el club inglés jugó dos años, de 2022 a 2024, con un total de 103 partidos y 6.005 minutos, en los que marcó 36 tantos, uno menos que en el Atlético, y dio 17 asistencias, cinco más que ahora, para participar en 53 aciertos del equipo de Guardiola sobre la portería contraria.

Aún le queda por sobrepasar los goles que anotó en el River Plate. En su club original alcanzó los 54 aciertos, pero con una cifra mucho más amplia de encuentros (122, 52 más que ahora en el Atlético) y minutos (7.922, casi 3.000 más que ahora). También dio 29 dianas a sus compañeros en esa etapa, entre 2018 y 2022.

Sus 37 goles con el Atlético los reparte en dos campañas (29 en 2024-25 y ocho en en actual ejercicio), en tres competiciones (24 en LaLiga, 8 en la Liga de Campeones y 5 en la Copa del Rey, una vez que no marcó ningún gol en el pasado Mundial de Clubes) y en 28 partidos diferentes (5 de 13 en este curso y 23 de 57 en la anterior campaña).

Un triplete y siete dobletes

Ha anotado un ‘triplete’, en esta misma temporada en la victoria por 3-2 frente al Rayo Vallecano, y siete ‘dobletes’ en su recorrido en el Atlético de Simeone, con el que ha marcado a 21 adversarios diferentes a lo largo de estas dos temporadas.

El Rayo y el Real Madrid son los equipos que más lo han sufrido, con cuatro goles de ‘La Araña’ a cada uno de ellos, seguidos por el Valencia y el Valladolid, con tres; el Vic, el Barcelona, el Sparta Praga, el Bayer Leverkusen, el Sevilla y el Betis, con dos; y el Celta, la Real Sociedad, el Lille, el Mallorca, el Cacereño, el Slovan Bratislava, el Elche, el Athletic y Osasuna, con uno.

Ha sido un elemento indispensable con sus goles para nueve victorias del Atlético (0-1 al Celta, 0-2 al Vic, 0-1 al Mallorca, 1-0 a Osasuna, 2-1 al Bayer Leverkusen, 1-0 al Athletic, 1-2 al Sevilla y 4-2 al Valladolid, el pasado curso, y 3-2 al Rayo, en el actual), además de tres empates, todos del pasado ejercicio: 1-1 con el Real Madrid, 1-1 con la Real Sociedad y 4-4 con el Barcelona.

En 17 encuentros (12 victorias del Atlético, 2 empates y 3 derrotas) anotó el primer gol del encuentro y en diez de ellos fue el único goleador del conjunto rojiblanco, en el que sus números hablan de la trascendencia de un futbolista diferencial en el grupo de Diego Simeone, con el que ha sido titular en 60 de los 70 partidos disputados, incluidos los 13 disponibles en el actual temporada.

No solo fue el máximo goleador del Atlético en su primera campaña en el club, con 29 goles, cinco más que Alexander Sorloth, sino que también lo es en la actual temporada, con ocho, cinco más que los segundos en esa faceta, Antoine Griezmann y Giuliano Simeone, con tres cada uno.

Y seis por encima de Sorloth, Thiago Almada, Marcos Llorente y Robin Le Normand, con dos. Pablo Barrios, Conor Gallagher, Giacomo Raspadori, Álex Baena y Nico González han logrado un gol cada uno.