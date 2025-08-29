Un debutante y dos esperados regresos en la lista de De la Fuente

El verano de 2026 hay Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá. España, la campeona de Europa, es señalada como una de las favoritas... Pero todavía no ha logrado la clasificación. Se la juega en los tres próximos meses. Está en el Grupo E, con Turquía, Georgia y Bulgaria. El primero saca el billete directo y el segundo disputará un playoff. La Roja comienza el camino en septiembre: el 4 contra Bulgaria en Sofía y el 7 contra Turquía en Konya.

Para estos dos partidos, Luis de la Fuente dio una lista con algunas novedades como la de Jesús Rodríguez, futbolista del Como, que debutará. Por otro lado, regresan dos veteranos como Carvajal y el Balón de Oro Rodri, que ha pasado un año complicado por las lesiones. Quien sigue sin figurar es Joan García, ahora portero del Barcelona y la temporada pasada del Espanyol. La concentración se iniciará el lunes 1 de septiembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Lista de convocados