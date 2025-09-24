Acceso

Declarado de alto riesgo el Barça - PSG de la semana que viene

Ambos equipos se enfrentan en la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions y se espera un ambiente tenso y caldeado

Kylian Mbappe of PSG and Frenkie de Jong of FC Barcelona in action during the UEFA Champions League, Quarter-final Second Leg, match played between FC Barcelona and Paris Saint-Germain FC at Estadio Olimpico de Montjuic on April 16, 2024, in Barcelona, Spain. AFP7 16/04/2024 ONLY FOR USE IN SPAIN
FC Barcelona v Paris Saint-Germain Fc - UEFA Champions LeagueAFP7 vía Europa PressEuropa Press
La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado este miércoles declarar partido de alto riesgo el choque entre el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain francés de la semana que viene.

El encuentro entre el conjunto blaugrana y el actual campeón de Europa corresponde a la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones y se disputará el próximo miércoles 1 de octubre a las 21.00 horas en el Estadio Olímpico Lluis Companys en Montjuïc.

El Ministerio del Interior recordó que la declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de accesos al estadio.

Además, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.

