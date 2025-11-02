La denuncia de Julio Baptista: "¿Cuántos entrenadores negros ves en las grandes ligas?"

El exfutbolista Julio Baptista ha concedido una entrevista en el medio italiano La Gazzetta dello Sport donde ha repasado su carrera, las dificultades de sus años en Roma y en la que ha alzado la voz contra el racismo para pedir más oportunidades para los entrenadores negros en las principales ligas de fútbol.

Si mencionas a Julio Baptista, piensas en chilenas, jugadas magistrales y el derbi romano que se decidió con un cabezazo a la escuadra. "El que le marcó a la Lazio valió lo mismo que el gol en el Camp Nou que eliminó al Barça". Sin embargo, también está la otra cara de la moneda: las dificultades de sus últimos años en Roma, los insultos que luego se convirtieron en memes, los comentarios de culto. "He leído y oído tantas tonterías sobre mí. Mucha gente, sobre todo en Italia, se atreve a hablar sin saber". “Hice cosas grandes en la Roma, pero algunos prefieren quedarse con lo negativo. En el Sevilla fui un tanque, marqué 47 goles y me gané el apodo de ‘La Bestia’. Luego vinieron el Real Madrid, el Arsenal y aquel partido inolvidable en Anfield, con cuatro goles y el público aplaudiendo de pie. Esa noche fue mágica”. También hubo puertas que se cerraron por poco: “Estuve cerca del Milan y del Inter de Mourinho. Al final no se dio y ficharon a Sneijder. Quizá ahí se me escapó la Champions”.

"A los negros nos penalizan"

Ahora a sus 43 reconoce que le gustaría ser entrenador y pide alejar el racismo de los banquillos.

“¿Cuántos entrenadores negros ves en las cinco ligas principales? Yo no veo muchos. Me gustaría pensar que es solo una coincidencia, pero lamentablemente no lo creo. Hay menos oportunidades. Espero ser yo quien revierta esta tendencia, nunca digas nunca...”, afirma.