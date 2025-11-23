Desenlace de infarto en la final de la Copa Sudamericana

Lanús se consagró este sábado campeón por segunda vez de la Copa Sudamericana al derrotar por 5-4 en los penaltis al brasileño Atlético Mineiro tras haber empatado por 0-0 en el duelo disputado en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad paraguaya de Asunción.

El 'Granate' logró imponerse en un duelo muy cerrado, sin casi ocasiones de gol y que solo se resolvió desde los once metros, donde el portero Nahuel Losada se convirtió en héroe al tapar tres remates.

El título conseguido por el conjunto argentino marca el cierre ideal para un torneo en el que destacó por su regularidad y su solidez defensiva, de la mano de Mauricio Pellegrino, que se alzó este sábado con el primer trofeo de su carrera como entrenador.

Ya fue campeón en 2013

Con este campeonato, Lanús, que ya se había consagrado en 2013, logra también cambiar la página tras haber perdido tres finales internacionales de forma consecutiva: Recopa 2014, Libertadores 2017 y Sudamericana 2020.

El partido comenzó con un ritmo pausado, con los equipos estudiándose e intentando construir jugadas elaboradas desde la defensa.

Pese a los repetidos intentos de Lanús por el costado derecho a través de Eduardo Salvio, ex del Atlético Madrid y Benfica, Mineiro fue quien buscó mayor protagonismo, aunque sin generar ocasiones claras hasta pasado el primer cuarto de juego.

La primera jugada de peligro llegó en el minuto 26, cuando un tiro libre de Bernard desde el costado del área superó a Losada pero impactó en el palo.

A partir de ahí, solo se sucedieron una serie de remates inofensivos desde media distancia y el juego se volvió muy cortado, con faltas y discusiones, pese a lo cual el árbitro chileno Piero Maza no sacó ni una tarjeta amarilla en toda la primera mitad.

El segundo tiempo comenzó con un ritmo más vertiginoso gracias al juego más vertical que propusieron ambos equipos, nuevamente con el conjunto brasileño como protagonista.

Sin embargo, la fortaleza defensiva de Lanús, con Canale e Izquierdoz como pilares en la zaga, obligó al Mineiro a seguir rematando desde fuera del área y lanzando centros que no lograron conectar con Hulk, su punta de lanza.

Los ataques granates fueron gracias a contraataques comandados por Salvio o Marcelino Moreno, pero que no lograron conectar con su goleador, Rodrigo Astudillo.

Los últimos minutos del encuentro estuvieron marcados por una elevada tensión y por numerosas lesiones, incluyendo la del ecuatoriano Alan Franco, que había estado en duda hasta último momento y no logró terminar el encuentro.

Tras mantenerse el empate 0-0, el encuentro debió ir a la prórroga, donde Mineiro recuperó las riendas del juego gracias al impulso que le aportaron los ingresos de Gustavo Scarpa, Caio Paulista y Biel.

El cierre del partido fue su momento más frenético, con ocasiones en ambas áreas, los dos equipos volcados al ataque y un ida y vuelta que se diferenció del resto del juego pero que no alcanzó para evitar los penaltis.

En la tanda, el portero Losada se convirtió en figura al detener tres penaltis y otorgar así el título a Lanús.

Ficha técnica

0. Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez (m.103, Armando Méndez), Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich, Agustín Medina (m.118, Lautaro Acosta), Agustín Cardozo, Eduardo Salvio (m.93, Franco Watson), Marcelino Moreno (m.103, Juan Ramírez), Ramiro Carrera (m.81, Dylan Aquino) y Rodrigo Castillo (m.93, Walter Bou).

Entrenador: Mauricio Pellegrino.

0. Atlético Mineiro: Everson, Ruan Trassoldi, Junior Alonso, Víctor Hugo, Guilherme Arana (m.86, Caio Paulista), Alan Franco (m. 86, Alexander), Igor Gomes, Rony (m.105, Renzo Saravia), Bernard (m.77, Gustavo Scarpa), Dudu (m.93, Biel) y Hulk.

Entrenador: Jorge Sampaoli.

Penaltis Lanús: Gustavo Bou: falló. Izquierdoz: anotó. Marcich: anotó. Aquino: anotó. Lautaro Acosta: falló. Cardozo: anotó. Watson: anotó.

Penaltis Atlético Mineiro: Hulk: falló. Gustavo Scarpa: anotó. Igor Gomes: anotó. Biel: falló. Everson: anotó. Alexsander: anotó. Vitor Hugo: falló.

Árbitro: El chileno Piero Maza amonestó a Carlos Izquierdoz, Hulk y Alan Franco.

Incidencias: Partido final de la Copa Sudamericana jugado en el estadio Defensores del Chacho de la ciudad de Asunción ante casi 40.000 aficionados.