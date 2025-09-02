El dineral al que habría renunciado Fermín por seguir en el FC Barcelona

Fin del culebrón. La salida del centrocampista del Barcelona Fermín López al Chelsea en esta ventana del mercado de fichajes quedó finalmente descartada tras días de intensos rumores.

La semana pasada, el Barcelona recibió una oferta del Chelsea por Fermín que el club azulgrana ni contempló, al estar muy por debajo del precio de mercado del futbolista. Asimismo, el mediapunta onubense tampoco había comunicado a la dirección deportiva azulgrana su intención de cambiar de aires, una condición indispensable para que el Barça valorara ofertas por el futbolista formado en La Masía, es más siempre ha manifestado su deseo de continuar.

En las últimas semanas, Hansi Flick también se había mostrado contrario a la salida del propio Fermín y de Marc Casadó, que también había recibido el interés de clubes de la Premier League en ficharle.

Pero lo cierto es que la superoferta del Chelsea hizo que el onubense se lo pensara. Los ingleses mostraron un gran interés subiendo considerablemente su oferta al Barça. El club había tasado a su jugador en 70 millones de euros y no querían hablar de otra cifra. El Chelsea barajaba una oferta de 50 millones más variables hasta ascender a los 60 millones, pero esta misma semana los medios británicos aseguraron que estaban dispuestos a pagar 65 millones de euros sin variables. Un cifra que serviría para paliar la delicada situación económica de los blaugranas.

Más del doble de su salario

Pero la operación no solo parecía ventajosa para el Barça sino para el jugador que ha renunciado a una considerable cantidad de dinero por seguir en el club culé.

El conjunto londinense le garantizaba un salario de 15 millones de euros brutos por temporada, más del doble de lo que recibe actualmente en el Barcelona, donde su ficha ronda los 6 millones de euros. Pero además, le prometían jugar bastantes más minutos de los que tiene en en el conjunto de Hansi Flick.

Fermín López renovó su contrato con el FC Barcelona hasta junio de 2029, con una cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros. Formado en La Masía, habría renunciado a 9 millones de euros por permanecer ligado al club de sus amores.