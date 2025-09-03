El dineral que se ha llevado Ten Hag por sus dos despidos en 10 meses

Dos despidos, una fortuna inesperada. Lo que parecía una carrera en ascenso hace seis años terminó convertido en una sucesión de fracasos recientes. Erik ten Hag salió del Manchester United en octubre de 2024 tras dejar al equipo en la parte baja de la Premier League y apenas diez meses después fue destituido en el Bayer Leverkusen tras un inicio desastroso en la Bundesliga.

La caída de Ten Hag tras el éxito en el Ajax

En 2019, Erik ten Hag alcanzó la cima de su reputación como entrenador al llevar al Ajax a las semifinales de la Champions League, eliminó al Real Madrid y a la Juventus con un fútbol atrevido y vistoso. Ese logro lo convirtió en uno de los técnicos más cotizados de Europa, lo que abrió la puerta a su fichaje por el Manchester United en 2022, donde se esperaba que devolviera la grandeza a Old Trafford.

Sin embargo, el prestigio acumulado en Ámsterdam se fue diluyendo con rapidez. En Inglaterra encadenó la peor temporada del club en Premier League desde su creación, con un octavo puesto en 2023/24, y su continuidad solo se sostuvo gracias al título de FA Cup. El arranque del curso siguiente, con el United hundido en la parte baja de la tabla, precipitó su salida en octubre de 2024. Su siguiente reto en Alemania tampoco duró, apenas tres partidos oficiales al frente del Bayer Leverkusen antes de ser despedido en septiembre de 2025.

El dineral que cobró Ten Hag en solo diez meses

El despido de Erik ten Hag en el Manchester United en octubre de 2024 tuvo un coste millonario para el club inglés. Apenas cuatro meses antes había renovado hasta 2026 tras conquistar la FA Cup, lo que encareció su salida. El club desembolsó 14,5 millones de libras (17,5 millones de euros) en concepto de indemnización, incluyendo también al cuerpo técnico que lo acompañaba.

Su paso por el Bayer Leverkusen resultó aún más llamativo. Llegó en julio de este año como sustituto de Xabi Alonso y apenas dirigió tres partidos oficiales. Fue despedido el 1 de septiembre y, según medios alemanes, percibió entre 5 y 6 millones de euros por salario e indemnización. En total, entre ambos despidos, Ten Hag ha recaudado en torno a 22,5 millones de euros en menos de un año, una cifra que lo coloca entre los entrenadores mejor pagados por sus salidas en la historia reciente del fútbol europeo. Con la suma de los finiquitos de su staff tanto en Manchester como en Leverkusen, la cifra global se eleva hasta los 28 millones de euros.

Cristiano Ronaldo ya lo había advertido

La reputación de Erik ten Hag no solo se vio afectada por los resultados, sino también por los conflictos internos. El más sonado fue con Cristiano Ronaldo en el Manchester United, un episodio que marcó un antes y un después en su carrera. El portugués se negó a entrar como suplente en un partido contra el Tottenham en 2022 y abandonó el estadio antes del final, lo que desembocó en sanciones y en un distanciamiento irreparable con el técnico.

Cristiano Ronaldo en el banquillo del Manchester United PETER POWELL Agencia EFE

Meses más tarde, Ronaldo concedió una entrevista explosiva en la que afirmó: "No le tengo ningún respeto porque él no me mostró respeto". Esa frase se convirtió en un símbolo del deterioro del vestuario y en un lastre para Ten Hag, que nunca volvió a recuperar autoridad total dentro de sus equipos. Hoy, tras dos despidos en menos de un año y casi 28 millones de euros cobrados en indemnizaciones, muchos recuerdan aquellas palabras del portugués como una advertencia que terminó cumpliéndose.