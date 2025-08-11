El dinero al que ha renunciado Morata para salir del Galatasaray

El Galatasaray ha informado de que el contrato con el futbolista español Álvaro Morata ha quedado rescindido de mutuo acuerdo, seis meses después de la llegada del delantero al equipo de Estambul procedente del Milán. "En virtud del acuerdo, el AC Milan pagará a nuestra empresa una indemnización por rescisión de contrato de cinco millones de euros. Además, el jugador ha renunciado a reclamaciones por un importe de 651.562 euros", indica el anuncio oficial del club turco.

El Galatasaray fichó a Álvaro Morata en calidad de cedido durante el mercado de fichajes de invierno de la temporada pasada. El delantero español, que disputó 16 partidos con el Galatasaray, anotó 7 goles y dio 3 asistencias durante sus estancia en el club estambulí. Los medios turcos señalas que el jugador pasará ahora al Como 1907. italiano que dirige el español Cesc Fábregas.