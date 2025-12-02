Ni en discotecas ni hoteles: Pacha revoluciona el fútbol en Ibiza

La Fundación Pacha continúa su misión de apoyar la cultura y la comunidad local. Durante todo este 2025 ha lanzado proyectos innovadores para responder a las necesidades cambiantes de Ibiza, centrando sus esfuerzos en aquellos que más lo necesitan. La Fundación Pacha ha destinado más de 94.000 € en 14 iniciativas para niños, personas y familias en situación de riesgo. La marca referencia de la isla blanca por sus hoteles y discotecas, da un paso más.

La Fundación Pacha lanza una colaboración con la Sociedad Deportiva Ibiza (SD Ibiza), uno de los clubes de fútbol más consolidados de Ibiza. La reconocida empresa será el patrocinador oficial del equipo para la temporada 2025/26, el icónico logo de Pacha lucirá en las camisetas de local y visitante del club.

Así es la nueva camiseta de la SD Ibiza

La camiseta oficial de SD Ibiza con el famoso emblema de las cerezas rojas ya está disponible para comprar desde este comienzo diciembre de 2025en la tienda online de Pacha y en la Tienda Pacha Marina de Ibiza, y en todas sus tiendas a principios de la temporada 2026. "Nuestra decisión de patrocinar al equipo de fútbol local se alinea con nuestros valores de fomentar una Ibiza vibrante y resiliente, donde la comunidad, la cultura y el deporte prosperen juntos", afirmó la Fundación Pacha.

Así es la camiseta de la Sd Ibiza La Razón (cedida)

El fútbol es un paso más tras su fundación en 2018. La Fundación Pacha continúa consolidando el legado de compromiso social del Grupo Pacha, impulsando iniciativas que defienden la solidaridad, el patrimonio cultural y la resiliencia deportiva. La colaboración con SD Ibiza refleja este compromiso constante al apoyar el deporte de base como pilar fundamental del tejido social ibicenco.

Pacha e Ibiza caminan de la mano

Esta iniciativa llega tras un año histórico para la Fundación, que recientemente anunció un presupuesto récord de 500.000€ para más de 30 programas comunitarios, culturales y medioambientales en toda la isla. Entre ellos se encuentran proyectos de conservación marina, programas de desarrollo juvenil, eventos culturales en el puerto de Ibiza y el patrocinio de eventos deportivos internacionales como maratones y carreras ciclistas.

Al respaldar a SD Ibiza, la Fundación subraya su creencia de que el deporte juega un papel importante en la creación de conexiones, inspirando a jóvenes talentos y fortaleciendo el orgullo de la comunidad. La colaboración es una celebración de la cultura deportiva de Ibiza, pero también refuerza la posición de Pacha como una fuerza genuina de impacto local positivo.

Un equipo en crecimiento

La SD Ibiza es uno de los equipos referencia de la isla y actulamente milita en Segunda RFEF. Este anuncio coincide con el mejor momento de su temporada ya que el equipo insular suma tres victorias y un empate en los últimos cinco partidos disputados, una regularidad muy complicada de conseguir en una categoría extremadamente competitiva e igualada. Esta nueva camiseta del equipo con el icónico logo de Pacha supone un paso más para el equipo en su crecimiento.