Con un doblete de Messi, Inter Miami alcanza la final de la Leagues Cup 2025

Inter Miami aseguró su pase a la final de la Leagues Cup 2025 después de derrotar 3-1 al Orlando City SC en la semifinal, con Lionel Messi como gran figura. El Clásico del Sol se disputó en el Chase Stadium y, aunque fueron los Leones los que abrieron el marcador por medio de Marco Pašalić, en la segunda parte una falta sobre Tadeo Allende derivó en penal, expulsión para David Brekalo y la reacción de Inter Miami: Messi igualó desde los once metros al 77’ y, minutos más tarde, tras una pared con Jordi Alba, remató con potencia para adelantar a su equipo. Finalmente, el venezolano Telasco Segovia sentenció el tercer tanto, desatando la euforia de las Garzas.

El astro argentino fue determinante en su reaparición tras una lesión muscular leve en el isquiotibial derecho que lo mantuvo fuera de al menos cuatro partidos en agosto, incluidos dos en la Leagues Cup (ante Pumas y Tigres). Sin embargo, durante su ausencia, Inter Miami superó la fase de grupos en segundo lugar con 8 puntos, destacando el liderazgo de Luis Suárez.

La final de la Leagues Cup 2025

Inter Miami se enfrentará en la final al Seattle Sounders el domingo 31 de agosto en el Lumen Field de Seattle. El ganador no solo levantará el trofeo, sino que accederá directamente a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, lo que representa un paso clave para la proyección internacional del club.

Este título podría ser la tercera consagración del Inter Miami en su historia tras ganar la Leagues Cup 2023 y el Supporters' Shield 2024, todos con el argentino como protagonista. Además, el equipo se ha fortalecido con jugadores de renombre como Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez y, recientemente, Rodrigo De Paul.

La renovación de Leo Messi

Lionel Messi finaliza contrato en diciembre de 2025 y el club está en las negociaciones finales para extender su vínculo por al menos tres años más, hasta diciembre de 2028. Este contrato plurianual le permitirá continuar su carrera profesional en Miami mientras lo desee y se sienta con fuerzas para competir.

Además, Messi es socio y accionista del club, lo que refuerza su compromiso a largo plazo dentro y fuera del terreno de juego. La dirigencia tiene en mente incluso la posibilidad de que el argentino siga más allá de ese plazo, siempre adaptando la duración a sus deseos y condición física.

Messi, en su presentación en Miami: "Estoy muy feliz de haber elegido este proyecto"

Esta ampliación de contrato coincide con el deseo de Messi de seguir en activo y llegar en óptimas condiciones a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde podría disputar su sexta cita mundialista, un récord histórico que ningún otro jugador ha logrado. Hasta ahora, el máximo de participaciones es cinco, cifra que solo han alcanzado ocho futbolistas, entre ellos Cristiano Ronaldo.