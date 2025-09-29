De dónde es el Kairat Almaty: Así es la ciudad en la cual jugará el Real Madrid

Este martes 30 de septiembre, el Real Madrid jugará la segunda jornada de la Liga de Campeones de la UEFA como visitante en un lugar al que viaja por primera vez en su historia, a más de 6.000 kilómetros de distancia de la capital madrileña. A las 18:45 (hora española), el conjunto dirigido por Xabi Alonso se enfrentará al Kairat Almaty de Kazajistán, debutante en Champions.

Los jugadores del Real Madrid han llegado a su destino asiático este lunes, tras un largo vuelo de unas 11 horas de duración, incluyendo una escala intermedia. El partido se disputará en el estadio Ortalyq Stadion de Almaty, una ciudad ubicada en el sureste del país kazajo. La emoción por enfrentarse al 'rey de Europa', en la primera vez que su equipo se clasifica, es palpable en las calles de Almaty estos días previos.

FC Kairat Almaty, una clasificación histórica

Ningún equipo kazajo consiguió clasificarse para jugar la fase de grupos de la UEFA Champions League hasta que el FC Astana lo logró durante la temporada 2015/16. Más adelante participó en varias ocasiones en las rondas de clasificación, aunque sin éxito. No ha sido hasta una década después que otro equipo de Kazajistán ha logrado llegar a jugar con los más grandes de Europa.

El FC Kairat Almaty ha sido una de las sorpresas de esta jornada de la Liga de Campeones, resolviendo la tercera ronda clasificatoria en la fase de eliminación por tanda de penaltis. El primer rival al que tuvieron que vencer fue el Slovan Bratislava, donde marcaron solo un tanto como locales y recibieron otro cuando fueros visitantes.

El segundo enfrentamiento les puso delante al Celtic FC, un habitual irlandés en la competición europea. Tras empatar ambos partidos sin goles, el Kairat kazajo se impuso (3-2) en los penales, ganándose así su primera clasificación para la fase de Champions League.

Su estreno en la Liga de Campeones fue contra el Sporting de Lisboa como visitantes, en Portugal, donde los kazajos recibieron cuatro goles en contra, y tan solo pudieron maquillar el resultado con un gol en los últimos minutos del partido. Sin embargo, este martes recibirán a los jugadores del Real Madrid en casa, donde muchos aseguran que adquieren cierta ventaja no solo por su condición de local, sino por la distancia que han de recorrer los rivales.

Así es el estadio del FC Kairat Almaty

El campo del Kairat se conoce como 'Estadio Central de Almaty' y fue inaugurado en 1958 cuando el país todavía formaba parte de la Unión Soviética. Se trata de un estadio multiusos, donde también disputa sus partidos la selección nacional de Kazajistán.

UEFA Champions League MD-1 - Kairat Almaty vs Real Madrid MAXIM SHIPENKOV Agencia EFE

Cuenta con una capacidad para albergar a poco más de 23.000 espectadores, una cifra relativamente baja comparada con la del Santiago Bernabéu (en torno a 83.000). El campo se encuentra a una altitud aproximada de unos 800 metros sobre el nivel del mar, poco más que Madrid, por lo que la diferencia no es relevante en cuanto al rendimiento deportivo de los futbolistas.

Así es Almaty, la ciudad donde disputará el Real Madrid su próximo partido de Champions

Almaty o Almati es la sede del FC Kairat Almaty (en kazajo: Қайрат Алматы Футбол Клубы), fundado en el año 1954. Almaty fue la capital del país entre 1929 y 1997, cunado Kazajistán pertenecía al ámbito soviético. Más tarde, en 1997 fue trasladada a Astaná. La ciudad de Almaty continúa siendo hoy en día el principal centro cultural, económico y financiero del país kazajo.

Está situada en el sureste de Kazajistán, cerca de las estribaciones de las montañas Tian Shan. Se encuentra a una altitud de entre 800 y 1000 metros sobre el nivel del mar, lo que le confiere un lima más fresco. Además, el río Medeu y varias montañas cercanas crean un entorno natural atractivo para actividades al aire libre en Almaty.

Su clima es continental, por lo que los inviernos allí son fríos y nevados, mientras que los veranos tienden a ser más cálidos y secos. Es el centro cultural del país, con numerosos teatros, museos, galerías y universidades. Los edificios y sus calles reflejan una mezcla de influencias kazajas, rusas y soviéticas. Sus habitantes hablan principalmente kazajo y ruso, ya que un gran porcentaje de la población en bilingüe.

También es el centro financiero y comercial de Kazajistán, con bancos, multinacionales y centros comerciales importantes. Aloja el aeropuerto internacional Almaty, que conecta la ciudad con destinos tanto europeos como asiáticos.

Dentro de Kazajistán, es famosa por su pasión por el el fútbol, el hockey sobre hielo y el esquí. Al estar en una zona cercana a la montaña, muchos lo visitan para realizar senderismo, escalada y esquí. Este martes Almaty acogerá el primer partido de la historia entre el Real Madrid y el Kairat, todo un hito para el deporte kazajo.