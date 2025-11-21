Edna Imade, gran novedad en la lista de España para la final de la Liga de Naciones

Edna Imade, delantera de la Real Sociedad, es la gran novedad en la lista de convocadas de Sonia Bermúdez, seleccionadora nacional, para la final de la Liga de Naciones que disputará contra Alemania.

Asimismo, regresan a la citación, respecto a la de la semifinal ante Suecia, la madridista Athenea del Castillo, Leila Ouahabi, del Manchester City, y Esther González, del Gotham, que fue baja por problemas físicos en los anteriores encuentros. Se mantienen Mapi León y Jenni Hermoso y son bajas significativas por lesión Patri Guijarro y Salma Paralluelo.

Nacida en Marruecos

Edna Imade, nacida en Marruecos hace 25 años tras huir su madre de Nigeria y criada en Carmona (Sevilla), es una de las nuevas sensaciones en la Liga F por su capacidad goleadora -en la competición suma siete goles, uno menos que las barcelonistas Ewa Pajor y Claudia Pina-.

También sobresale la continuidad de Mapi León, Jenni Hermoso y de la joven Clara Serrajordi por la baja por lesión de Patri Guijarro, en una relación a la que vuelven clásicas como Athenea del Castillo, Leila Ouahabi y Esther González, quien tras ser citada para la semifinal ante Suecia causó baja y fue reemplazada por Alba Redondo.

Se cae Lucía Corrales para la zona izquierda de la zaga y entra Ouahabi y tampoco está, lesionada, la azulgrana Salma Paralluelo

La selección tratará de revalidar el título de la Liga de Naciones ante el cuadro germano. Jugará la ida el viernes 28 en el Fritz Walter Stadion de Kaiserlautern y la vuelta el martes 2 en el Metropolitano de Madrid.

Lista de convocadas