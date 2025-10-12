El emotivo gol del hijo de Miguel Ángel Russo pocas horas después de la muerte de su padre

Ignacio Russo marcó el gol de Tigre en el empate 1-1 como visitante ante Newells Old Boys, apenas dos días después de la muerte de su padre, Miguel Ángel Russo, en el comienzo de la fecha 12ª del Torneo Clausura de Argentina.

En el empate entre Newells y Tigre el momento más emotivo fue el gol del conjunto visitante, anotado por Nacho Russo, hijo del legendario entrenador que falleció el miércoles. El jugador entró en el área del equipo rosarino y cayéndose empujó la pelota recibida con precisión desde el lado izquierdo en un contraataque, para abrir el marcador.

Enseguida celebró de rodillas, lloró, fue abrazado por sus compañeros, luego miró al cielo y le dedicó el tanto a su padre. Acto seguido se levantó, se subió la camiseta hasta el pecho y enseñó un tatuaje de color azul con la frase "Todo se cura con amor", que hizo célebre Miguel Ángel Russo durante su paso por Colombia, donde dirigió a Millonarios y le descubrieron el cáncer.

Nacho Russo viajó a Rosario tras el velatorio y funeral de su padre para jugar el encuentro con Tigre.

"Fueron semanas, meses y días muy duros. Desde el club apoyaron mi decisión de jugar y Diego (Dabove -el entrenador-) sabía lo que estaba pasando. Hoy es un día para recordarlo con una sonrisa, que era algo característico de él. Le mando un beso al cielo", señaló luego Nacho.

Se da además la circunstancia de que antes del encuentro, los hinchas locales no respetaron el minuto de silencio que se hizo en memoria de Miguel Ángel Russo. Un feo gesto que fue contestado poco después por su hijo con el gol del empate.