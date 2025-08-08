El emotivo "tuit" del Atletico de Madrid tras la muerte de "Manolete", rojiblanco hasta la médula

El fútbol llora la muerte de Manuel Esteban "Manolete" que ha fallecido a los 68 años de edad tras una larga enfermedad. Era un periodista de raza con una larga carrera a sus espaldas pero si por algo era conocido era por su corazón rojiblanco.

El periodista deportivo, con una larga trayectoria, alcanzó una enorme popularidad gracias a sus intervenciones en 'El larguero' de José Ramón de la Morena, donde se especializó en avanzar fichajes que no siempre se plasmaban.

Fue precisamente De la Morena quien le bautizó como Manolete. Ambos compartían su pasión por el Atlético de Madrid y formaron una sociedad radiofónica que funcionó muy bien y que fue una de las muchas claves de que 'El larguero' lograra derrocar la supremacía que hasta entonces había detentado José María García.

La carrera profesional de Manolete comenzó en la Agencia Efe. De allí pasó a 'Marca', donde permaneció durante ocho años hasta que en 1996 dio el salto al 'As' de Alfredo Relaño. Permaneció vinculado al Grupo Prisa hasta 2020, cuando se jubiló debido a sus problemas de salud.

Pasión rojiblanca

Atlético hasta la médula convirtió ese amor por el fútbol y en especial por el Atlético en su vocación. Según le gustaba recordar, su padre, ferroviario, lo llevó por primera vez al Metropolitano para un Atlético-Córdoba y aquel encuentro le cambió las vida. Su relación con el club rojiblanco fue más allá de su trabajo como comentarista deportivo y entabló importantes lazos personales. Su pasión era tal que el club no dudó en homenajearlo. En 2021, el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, le entregó un escudo del Atleti como símbolo de su estrecha relación con el equipo al que siempre mostró su respeto y cariño.

Por eso el club no ha dudado en despedirlo con un emotivo "tuit" en el que refleja el profundo dolor de la familia colchonera.

"La familia atlética está de luto por el fallecimiento de Manuel Esteban ‘Manolete’, periodista deportivo y aficionado rojiblanco. Enviamos nuestro más sincero pésame a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz", se puede leer en su perfil oficial de Twitter.