Enfado monumental en Francia: se filtra la carta del PSG alertando de la situación de Dembélé

Duro golpe para el Paris Saint Geramin. El club parisino ha sufrido una doble lesión antes del inicio de la Liga de Campeones con Ousmane Dembélé y Desire Doue descartados durante semanas.

Dembélé estará de baja hasta seis semanas por una lesión en el tendón de la corva y Doue estará de baja unas cuatro semanas por una distensión en la pantorrilla, confirmó el campeón de la Champions.

Las lesiones se producen a menos de dos semanas de que el PSG comience la defensa de su título de la Liga de Campeones contra el Atalanta el 17 de septiembre. De esta forma, el conjunto francés no podrá contar con el candidato al Balón de Oro para el inicio tan importante de la fase de liga de la Champions League. Ni para el partido del Atalanta, de dentro de un par de semanas, ni para el del Barça, a principios de octubre, ya que no será hasta mitad de octubre cuando se espera que pueda volver.

La baja del extremo ha provocado un gran lío en Francia tras filtrase la carta que el PSG envió a la federación francesa alertando del grave riesgo que corría el jugador.

El PSG expresó, en una carta fechada el 4 de septiembre y dirigida a Philippe Diallo, presidente de la FFF, su "profunda preocupación" y su "insatisfacción" con respecto a esta concentración para los dos primeros partidos de la fase de clasificación para el Mundial de 2026: "Este tema fundamental debe abordarse con el mayor rigor, en el interés exclusivo de los jugadores afectados, ya que la situación actual es particularmente preocupante", se lee en un documento al que ha tenido acceso RMC Sport.

Incompatible con la competición

«Durante la selección en curso, dos de nuestros jugadores lesionados, Ousmane Dembélé y Lucas Hernández , fueron convocados y posteriormente mantenidos en el grupo, a pesar de una situación clínica claramente incompatible con la competición». La directiva parisina subraya la «falta de consulta médica», a pesar del seguimiento proporcionado por el club, y considera que la permanencia de Dembélé y Hernández en la selección francesa se decidió sin diálogo con el club.

En su carta, el PSG recuerda los precedentes de Ousmane Dembélé (lesión por fatiga en junio de 2025), Bradley Barcola (dolor de rodilla en junio del año pasado) y Warren Zaire-Emery (lesión muscular en septiembre de 2024). Se trata de casos en los que, una vez más, la directiva parisina señala que fueron decisiones unilaterales sin consulta.

En su carta, el club parisino solicita un cambio en el funcionamiento de los clubes y la Federación: « La práctica actual , basada en el unilateralismo y la falta de transparencia, pone en peligro la integridad física de los jugadores y socava la confianza institucional esencial para una cooperación eficaz. En este contexto, el Paris Saint-Germain solicita: la implementación inmediata de un protocolo de comunicación médica formalizado que garantice intercambios sistemáticos, documentados y recíprocos entre el personal médico del club y la selección nacional; el respeto de un principio de precaución reforzado en la convocatoria y el uso de jugadores, especialmente cuando salen de una serie de partidos o presentan una patología en tratamiento», sentencia.