El equipo que rompe barreras con el primer uniforme menstrual de la historia del fútbol

La menstruación ha sido siempre un handicap para las deportistas que las han llevado a protestar en sus disciplinas como ocurrió con las tenistas que lograron un histórico indulto en las arcaicas vestimentas de Wimbledom. Tras años de protestas, la tenistas que disputen el torneo ya pueden usar bragas de color oscuro, no solo blancas, lo que representa un cambio histórico en el código de vestimenta del torneo para abordar las preocupaciones durante la menstruación y la ansiedad asociada con el blanco. Esta medida se implementó tras protestas y reivindicaciones de las jugadoras, quienes hasta 2023 estaban obligadas a seguir las estrictas reglas que exigían ropa interior blanca para evitar la ansiedad y las manchas de sangre durante sus periodos.

Ahora, es el futbol el que trata de dar un paso más de la mano del West Ham inglés con un revolucionario uniforme menstrual.

El equipo femenino del West Ham United ha anunciado una innovadora asociación con Modibodi, la marca líder mundial de ropa a prueba de fugas, en un esfuerzo diseñado para empoderar a los atletas y reescribir las reglas sobre los períodos en el fútbol.

Por primera vez en la WSL, Modibodi aparecerá en la espalda de los pantalones cortos del West Ham durante la temporada 2025/26, convirtiéndose en el primer socio de ropa interior a prueba de menstruación en aparecer en la equipación del fútbol inglés.

Tras causar sensación con la adopción de colores adecuados para la menstruación en los pantalones cortos, los Hammers redoblan sus esfuerzos en su misión de erradicar el estigma que rodea a la menstruación en el deporte.

Según aseguran en el comunicado, para Modibodi, una marca que ha redefinido la protección menstrual desde 2013, es un paso más hacia un futuro en el que una de cada dos niñas ya no se sienta obligada a estar fuera de casa cuando tiene la regla.

Para celebrar la colaboración, se lanzará una colección de edición limitada de marca compartida a finales de esta temporada, que combina los característicos burdeos y azul del West Ham con la tecnología característica de Modibodi. Desarrollada en colaboración con las jugadoras, esta colección busca generar conversación, inspirar confianza y mantener a las chicas en el fútbol, ​​todos los días del mes.

Rebecca Rowley, directora de asociaciones del West Ham, se mostró orgullosa del acuerdo: «Desde las conversaciones iniciales con Modibodi, nos ha inspirado mucho su compromiso de generar un cambio positivo y eliminar las restricciones que durante mucho tiempo han frenado a las mujeres y las niñas en el deporte».

El director ejecutivo de Modibodi, Kerry Cusack, añadió: «Asociarnos con el West Ham United Women nos permite unirnos y decir: tu cuerpo no es una barrera. Juntos, inspiramos un futuro donde cada niña pueda jugar con confianza, valentía y orgullo».

Con visibilidad en la cancha, activaciones digitales y un enfoque compartido en el rendimiento sin miedo, la asociación West Ham x Modibodi pretende señalar un cambio cultural importante dentro del fútbol y la sociedad.