Escena surrealista en el Mundial Sub-20: el entrenador y los jugadores de Egipto discuten sobre quién tirará el penalti decisivo… y acaban marcando un golazo

En una de las escenas más insólitas del Mundial Sub-20, el partido entre Egipto y Chile dejó una imagen que ya recorre el mundo: un penalti decisivo en los minutos finales provocó una discusión a gritos entre el entrenador egipcio y varios jugadores, que no lograban ponerse de acuerdo sobre quién debía ejecutarlo. La tensión era máxima: el marcador estaba igualado, la clasificación pendía de un hilo y el reloj corría.

Durante casi un minuto, se vivió un auténtico caos en el césped. El técnico señalaba a un jugador, los capitanes proponían a otro, y hasta hubo gestos de desacuerdo entre los propios futbolistas. El árbitro, visiblemente incómodo, esperó pacientemente mientras los aficionados en las gradas y los comentaristas no daban crédito a lo que veían. El penalti cambió de lanzador dos veces, generando aún más incertidumbre.

Finalmente, fue Omar Kehdr, mediocampista de 19 años, quien tomó el balón con determinación. Con la presión encima y tras el desconcierto vivido, Kehdr ejecutó el disparo con maestría: un potente remate cruzado que venció al portero chileno y desató la locura en el banquillo egipcio. Su celebración fue explosiva, corriendo hacia la grada con los brazos en alto, mientras sus compañeros lo rodeaban entre gritos y abrazos.

La escena, que comenzó como una muestra de desorganización, terminó siendo una jugada decisiva que mantiene viva la esperanza de Egipto en el torneo. En redes sociales, el momento fue bautizado como “el penalti más discutido del Mundial”, y muchos usuarios destacaron la capacidad de Kehdr para mantener la calma y convertir la tensión en gloria.

Tras el partido, el seleccionador egipcio minimizó el incidente, asegurando que “son cosas que pasan cuando hay tanta presión”, mientras que Kehdr declaró: “Sabía que podía marcar, solo necesitaba que me dejaran hacerlo”.