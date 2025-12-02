Directo
España - Alemania, en directo hoy: final de la Women’s Nations League
La selección española busca ganar el título en el Metropolitano con la baja sensible de Aitana Bonmatí
Alemania y España dejaron la final de la Nations League femenina en el aire tras un 0-0 en Kaiserslautern que obliga a decidir el título en el Cívitas Metropolitano de Madrid. La Roja llega con el depósito de confianza lleno y confía en que el factor casa decante la balanza a su favor.
Un precedente especial
El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó en igualdad durante el duelo de ida de la gran final, celebrado hace apenas unos días en territorio alemán. La anterior ocasión en que España logró imponerse fue en las semifinales de la pasada Eurocopa, cuando un tanto de Aitana Bonmatí decidió el encuentro.
Una baja sensible
El duelo llega con una baja sensible para las españolas: Aitana Bonmatí quedó descartada tras una fractura de peroné sufrida en un entrenamiento. Aunque quiso quedarse con el equipo, los médicos recomendaron su retorno a Barcelona, lo que supone un duro golpe para las opciones de La Roja.
Todo por decidirse
La vuelta de la final se disputa este martes en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, tras un 0-0 en la ida en Kaiserslautern. El Metropolitano se viste de gala: con las gradas repletas y casi 70 000 aficionados, España vuelve a casa con la ilusión de conquistar un nuevo título europeo.
¡COMENZAMOS!
¡Bienvenidos y bienvenidas a este partidazo!
