España - Alemania: horario y dónde ver hoy por TV y online la final de la UEFA Nations League

Las selecciones de España y Alemania vuelven a enfrentarse en el partido decisivo de la gran final de la UEFA Nations League femenina 25-26. El equipo dirigido por Sonia Bermúdez busca hacerse con el triunfo y revalidar el título ante su público en el Riyadh Air Metropolitano.

El duelo de ida terminó con un empate (0-0), de modo que todo queda pendiente de resolverse en este choque definitivo. El encuentro llega después de que ambos combinados se vieran las caras en las semifinales de la pasada Eurocopa, donde España se impuso 0-1 en la prórroga gracias al tanto decisivo de Aitana Bonmatí, un gol que abrió el camino hacia la primera final continental de la historia de la selección.

Alemania y España vuelven a disputar un título en un enfrentamiento muy equilibrado. Aunque el conjunto germano generó más peligro en el primer partido, el factor cancha refuerza ahora al combinado español, arropado por su afición en el Metropolitano.

España llega con buenas sensaciones tras su exhibición en semifinales ante Suecia, a la que derrotó por 5-0, con 4-0 en la ida y 0-1 en la vuelta. Además, el equipo encadena tres partidos seguidos sin encajar gol bajo las órdenes de Sonia Bermúdez. Para esta final, las ausencias por lesión son Patri Guijarro, Salma Paralluelo y Aitana Bonmatí, mientras que Jenni Hermoso vuelve a la convocatoria tras no participar en el encuentro de ida. Alemania, por su parte, superó a Francia —subcampeona de la edición anterior— en las semifinales para asegurarse un puesto en esta final.

El conjunto alemán tratará de asaltar el Riyadh Air Metropolitano y arrebatar el trofeo en territorio español, mientras que la selección nacional parte como ligera favorita y aspira a celebrar un nuevo éxito acompañada por su afición.

Horario y dónde ver por TV el España - Alemania de la final de la UEFA Nations League femenina

El partido se disputa este martes 2 de diciembre, a las 18.30 horas y podrá seguirse en directo a través de La 1 de TVE y también mediante RTVE Play.