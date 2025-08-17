Espanyol - Atlético de Madrid, en directo hoy: resultado en vivo, jornada 1 LaLiga EA Sports

Diego Simeone afronta su decimocuarta temporada al frente del Atlético con la misma energía que en sus primeros años. "Sigo teniendo la ilusión y la fuerza para este puesto", aseguró el técnico argentino, consciente de la exigencia de un proyecto que ha invertido más de 350 millones de euros en los dos últimos veranos.

El Cholo valoró las numerosas incorporaciones y el legado que dejaron quienes se marcharon. "Se fueron jugadores que lo dieron todo cuando estuvieron. Han venido otros que saben el legado que dejaron los anteriores y espero que nos ayuden a ser mejores". También reconoció que el club debe seguir en evolución para estar a la altura de Real Madrid y Barcelona.

Preguntado por la posibilidad de partidos en Miami, Simeone se mostró prudente. "Nos preocupamos por cosas que luego no acaban pasando. Vamos a centrarnos en lo que tenemos hoy". Y volvió a insistir en su filosofía innegociable, el partido a partido como camino para acercarse de nuevo a los títulos.