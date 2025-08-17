Directo
Espanyol - Atlético de Madrid, en directo hoy: resultado en vivo, jornada 1 LaLiga EA Sports
Debut exigente para los del Cholo que en sus ultimas cuatro visitas al RCDE Stadium solo ha cosechado una victoria
Los árbitros del partido
- Árbitro principal: Mateo Busquets
- Asistente 1: Gonzalo García
- Asistente 2: Adrián Díaz
- 4º Árbitro: Aleksandar Ivaylov Angelov
- VAR: Jorge Figueroa
- AVAR: Juan Luis Pulido
- Oficial informador: Fernando Tresaco
¡¡¡ESTE ES EL 11 DEL ATLÉTICO!!!
¡¡¡ESTE ES EL 11 DEL ESPANYOL!!!
Así se ve el vestuario de los locales
Palabras de Simeone en la rueda de prensa
Diego Simeone afronta su decimocuarta temporada al frente del Atlético con la misma energía que en sus primeros años. "Sigo teniendo la ilusión y la fuerza para este puesto", aseguró el técnico argentino, consciente de la exigencia de un proyecto que ha invertido más de 350 millones de euros en los dos últimos veranos.
El Cholo valoró las numerosas incorporaciones y el legado que dejaron quienes se marcharon. "Se fueron jugadores que lo dieron todo cuando estuvieron. Han venido otros que saben el legado que dejaron los anteriores y espero que nos ayuden a ser mejores". También reconoció que el club debe seguir en evolución para estar a la altura de Real Madrid y Barcelona.
Preguntado por la posibilidad de partidos en Miami, Simeone se mostró prudente. "Nos preocupamos por cosas que luego no acaban pasando. Vamos a centrarnos en lo que tenemos hoy". Y volvió a insistir en su filosofía innegociable, el partido a partido como camino para acercarse de nuevo a los títulos.
El estadio de hoy
El partido se disputará en el RCDE Stadium, la casa del Espanyol desde 2009. Con capacidad para más de 40.000 espectadores, el recinto de Cornellá-El Prat se ha consolidado como uno de los estadios más modernos y cómodos de LaLiga. Su arquitectura cerrada favorece la acústica y convierte cada encuentro en un escenario de presión para los rivales.
El gol de Azpilicueta para el recuerdo
Un Atlético más joven y ofensivo
El Atlético cambia de caras para intentar tener una personalidad más ofensiva. El italiano Raspadori, que llega de ser campeón de liga con el Nápoles, es la última incorporación de un equipo que quiere mirar hacia arriba en el campo y en la clasificación. Con el reto de superar el tercer puesto al que le condena la costumbre, Simeone ha sacrificado un poco de argentinidad con las salidas de Correa y de De Paul, que se marchó a Miami para unirse a Messi en el Inter, y a alguno de los clásicos, como Saúl, que después de su cesión la pasada temporada al Sevilla se desvinculó del club para explorar la liga brasileña en el Flamengo de Filipe Luis. El Atlético ha roto algunas ataduras clásicas para intentar seguir creciendo. Se han marchado también algunos de los veteranos de la defensa, como Witsel, Azpilicueta y Reinildo. Y Samuel Lino, que acompaña a Saúl en el Flamengo, pero a cambio de 25 millones
El Espanyol ante un nuevo comienzo
El Espanyol arranca la temporada con el deseo de dejar atrás los fantasmas recientes. La pasada campaña estuvo marcada por el sufrimiento hasta el último minuto, los blanquiazules terminaron en el puesto 14 con 42 puntos y aseguraron la permanencia en la jornada final gracias a un 2-0 frente a Las Palmas. Durante mayo llegaron a encadenar cinco derrotas consecutivas que les acercaron peligrosamente al abismo.
La pretemporada, en cambio, ha ofrecido señales muy distintas. El equipo dirigido por Manolo González completó cinco amistosos sin derrotas, con cuatro victorias y un empate. Los triunfos ante Southampton (2-1) y Wolfsburgo (0-1), junto al empate contra el Newcastle (2-2), han devuelto la ilusión a una afición que sufrió demasiado en el curso anterior. La sensación general es que este Espanyol llega más armado, con una plantilla reforzada en varias posiciones y con la idea clara de consolidarse lejos de la zona baja.
Espanyol - Atlético de Madrid, hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports
Este domingo 17 de agosto, el RCDE Stadium será el escenario de uno de los encuentros más esperados de la jornada inaugural de LaLiga EA Sports 2025-26. A las 21:30 horas (hora peninsular española), el RCD Espanyol recibe al Atlético de Madrid en un choque que promete intensidad, estrategia y emoción desde el primer minuto.
Más allá de ser el debut oficial de ambos equipos en la nueva campaña, el partido llega cargado de alicientes. El Espanyol, que logró la permanencia en la pasada temporada tras finalizar en la 14ª posición, encara el nuevo curso con renovadas esperanzas. Bajo la dirección de Manolo González, el conjunto perico ha completado una pretemporada sólida, con victorias ante Wolfsburg y Unión Berlín, y un empate frente al Newcastle. El equipo ha mostrado orden defensivo, presión alta y una mejora notable en la generación de ocasiones
El partido se disputará este domingo 17 de agosto a las 21:30 horas en el RCDE Stadium, con capacidad para más de 40.000 espectadores.
¡¡¡COMENZAMOS!!!
Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan, el día de hoy tendremos el partido entre el Espanyol y el Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports.
