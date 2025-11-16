Estados Unidos prepara un programa para evitar los drones suicidas durante el Mundial de Fútbol

Las bandas criminales de todo tipo se especializan día a día en el uso de drones suicidas cargados de explosivos o de otras sustancias que pueden ser lanzados contra determinados objetivos con findes de desestabilización. Las páginas de los grupos yihadistas están repletas de manuales sobre el uso de estos artilugios. Y se sabe que los grandes clanes de la mafia y el narcotráfico hacen lo propio. Estados Unidos está en el punto de mira de unos y otros; los terroristas consideran que EE.UU. es el enemigo a batir y los otros buscan algún tipo de respuesta a la decidida estrategia de Donald Trump para cortar sus vías de suministro. Lamentablemente, ya existen en el pasado ejemplos de hasta dónde son capaces de llegar.

El Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha organizado el foro “Contrarrestando la Amenaza: Industria de Sistemas Antiaéreos No Tripulados y Subvenciones para Gobiernos Estatales, Locales y Territoriales”, junto con Droneres Responders y la Alianza de Drones Comerciales, según un comunicado de prensa.

Representantes federales, estatales y locales, así como innovadores de la industria, se reunieron para debatir el futuro de las operaciones de los Sistemas Antiaéreos No Tripulados (CUAS) y su papel fundamental para garantizar la seguridad de eventos de gran magnitud, como la Copa Mundial

El Grupo de Trabajo de la Casa Blanca (WHTF, por sus siglas en inglés) está movilizando activamente a agencias federales, gobiernos estatales y locales, organizaciones no gubernamentales, entidades del sector privado y socios comunitarios en las 11 ciudades sede de la Copa Mundial en Estados Unidos. Al priorizar la seguridad y la accesibilidad para aficionados, atletas y delegaciones, el Grupo de Trabajo busca crear un entorno que refleje los valores y la hospitalidad de Estados Unidos.

El Programa de Subvenciones C-UAS proporcionará 500 millones de dólares a comunidades de todo el país durante dos años fiscales. Los estados pueden utilizar estos fondos para combatir enérgicamente el uso ilegal de sistemas aéreos no tripulados (también conocidos como drones) que ponen en peligro la seguridad y la vida de los ciudadanos. En el año fiscal 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) otorgará 250 millones de dólares a las jurisdicciones que albergarán la Copa Mundial de la FIFA 2026, los Juegos Olímpicos, los eventos nacionales del 250.º aniversario de Estados Unidos y la Región de la Capital Nacional. Los 250 millones de dólares restantes se distribuirán en el año fiscal 2027 a todos los estados y territorios, con un mayor énfasis en el desarrollo de la capacidad nacional de detección y respuesta.

“Los 500 millones de dólares de financiación del proyecto de ley «One Big Beautiful Bill» ayudarán a garantizar que las once ciudades anfitrionas estén plenamente preparadas y conectadas para proteger sus estadios y ciudades durante el torneo y posteriormente”, dijo Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se dedica a liderar y coordinar los esfuerzos federales en apoyo de este evento. En colaboración con los departamentos y agencias del poder ejecutivo, el Grupo de Trabajo facilitará la planificación, organización y ejecución integrales de los eventos deportivos. Mediante la cooperación interinstitucional, el intercambio de información y el apoyo estratégico, el Grupo de Trabajo busca garantizar la seguridad de las celebraciones.