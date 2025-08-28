Estas son las acusaciones de las futbolistas que más daño hicieron a Vilda: "Mi mujer también tiene amigas..."

Jorge Vilda ha acudido a 'El Cafelito' con Josep Pedrerol. Es la primera vez que habla después de su salida de la RFEF y del banquillo de la selección femenina, con la que se proclamó campeón del mundo en Australia.

Durante la entrevista ha reconocido que intercambia algunos mensaje con Luis Rubiales, expresidente de la Federación: "Algún mensaje, alguna vez hemos hablado. Él es fuerte".

Asimismo, se refiere a aquella polémica asamblea en la que el presidente se negó a dimitir por su beso no consentido a Jenni Hermoso y la subida de sueldo prometida por el entonces presidente de la Fderación. "Me dijo que me iba a duplicar el sueldo. La cifra es para ponerse contento", afirma.

También habló del juicio a Rubiales y de los mensajes de apoyo que recibió de algunas futbolistas. Este jueves se podrá ver la entrevista íntegra de Josep Pedrerol a Jorge Vilda en las redes sociales de 'El Cafelito' pero hay una frase del ex seleccionador que deja claro que lo más duro para él fueron las acusaciones deslizadas por las llamadas "rebeldes" de La Roja.

"Deslizaron cosas que pueden hacer daño, especialmente a su familia" afirmó tras asegurar que es por lo que que más sufrió en aquellos meses. «Es duro cuando se deslizaban esas cosas en la prensa o hablaban en redes. Mi mujer también tiene amigas, compañeras de trabajo, mis hijos van al colegio… Creo que nunca se ha sido claro, que se han deslizado cosas que pueden hacer daño y que luego la gente ha podido interpretar», añadió Vilda.

¿A qué se refiere Vilda?

En septiembre de 2022, hasta 15 futbolistas declinaron ser convocadas con España alegando que la situación en la selección estaba afectando a su “estado emocional y de salud”. En un mail enviado a la Federación, las futbolistas aseguraron no sentirse “en condiciones de ser seleccionables” y solicitaban “no ser convocada hasta que esta situación no sea revertida”.

Querían a su entrenador, Jorge Vilda, fuera del equipo. “Le echamos por nuestros ovarios” llegaron a afirmar alguno de los pesos pesados de vestuario, según adelantó la Cadena Cope. Las futbolistas denunciaban que no confiaban en él, consideraban que no estaba a la altura para dirigir a la mejor generación femenina de nuestro fútbol y se quejaban de que el ambiente en el vestuario está muy enrarecido.

Pero pronto saldría a la luz que los motivos eran más personales que deportivos. Fuentes cercanas a varias de estas jugadoras, consultadas por Mundo Deportivo, adujeron que los motivos principales estaban relacionados con un exceso de control por parte del seleccionador, a veces enfermizo y que incluso llegaron a catalogar de “dictatorial”.

Siempre según esta versión, Vilda obligaba a las jugadoras a mantener abierta las puertas de sus habitaciones hasta las doce de la noche para comprobar él mismo que estaban allí antes de dormir, una decisión que consideran que atenta contra su intimidad y contra su descanso. Asimismo, denunciaban que el seleccionador les controlaba cuando iban a comprar, hasta el punto de revisarles las bolsas y su contenido, y debían hasta decir con quién se iban a tomar un café. Todo movimiento estaba siempre supeditado a una estricta vigilancia que hacía que las jugadoras se sintieran perturbadas y cohibidas en muchas ocasiones.

La confirmación de Jenni

Unas acusaciones que posteriormente confirmaría Jenni Hermoso. En el programa de 'Planeta Calleja', la madrileña habló por primera vez de Jorge Vilda confirmando la tesis denunciada por sus compañeras.

"Cuando nosotras nos íbamos a dormir, teníamos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche y dejar que él hablara con nosotras. Si tocaba la primera puerta de las primeras jugadoras, hasta que llegaba a la última, a lo mejor había jugadoras que se dormían. O nos íbamos a comprar, nos esperaba y nos preguntaba qué llevábamos en la bolsa", declaró Jennifer Hermoso.

El actual seleccionador de Marruecos fue absuelto de presuntas coacciones a la jugadora de Tigres pero -aunque recuerda con cariño aquel Mundial- hay cosas que jamás olvidará.