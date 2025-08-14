Este es el dineral que se embolsa el PSG por ganar la Supercopa

Una remontada con mucho valor económico. El Paris Saint-Germain se coronó campeón de la Supercopa de la UEFA 2025 tras revertir un 0-2 ante el Tottenham y vencer 4-3 en los penaltis en el Stadio Friuli de Udine, Italia. El equipo de Luis Enrique, que llegaba con solo una semana de preparación y sin partidos de pretemporada, encontró en Kang-in Lee y Goncalo Ramos a sus héroes de último minuto para forzar la definición desde los once metros, donde Nuno Mendes selló un triunfo.

El Tottenham parecía tener el título en sus manos gracias a los goles de Micky van de Ven (39') y Romero (48'), ambos a balón parado. El conjunto inglés, con Thomas Frank en el banquillo, supo aprovechar las dudas iniciales del PSG y mantuvo el control hasta los últimos compases. Sin embargo, un disparo lejano de Kang-in Lee en el 85' comenzó la remontada, y en el 90+4', Ramos cabeceó un centro de Ousmane Dembele para enviar la final a los penaltis.

El triunfo del PSG tiene una dimensión histórica para el fútbol francés. Es la primera vez que un club del país conquista la Supercopa de la UEFA, lo que rompe una racha de décadas sin que ningún representante galo lograse levantar este trofeo. Para el conjunto parisino supone su quinto título en 2025, después de haber ganado la Ligue 1, la Copa de Francia, el Trophee des Champions y la Champions League.

El premio económico que acompaña a la gloria

El mérito deportivo llegó acompañado de una recompensa económica nada despreciable. La UEFA reparte un premio base a ambos finalistas por disputar la Supercopa, al que se añade un incentivo extra para el campeón. Gracias a su victoria, el PSG engrosará sus cuentas con un total de cinco millones de euros.

El título de la Supercopa se suma a un curso excepcional en lo económico para el conjunto parisino. Solo por conquistar la Champions League, el club ingresó cerca de 184 millones de euros en premios, a los que hay que añadir los obtenidos en la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trophee des Champions. Incluso con la derrota en la final del Mundial de Clubes, el PSG superó los 300 millones de euros en ingresos por competiciones.

Donnarumma, ausente en la final y con pie y medio fuera del PSG

La ausencia de Gianluigi Donnarumma fue uno de los temas más comentados de la final. El guardameta italiano, titular indiscutible en la pasada Champions League, no estuvo ni en el banquillo por decisión de Luis Enrique, que apostó por Lucas Chevalier como nuevo número uno.

Un día antes del encuentro, el guardameta italiano publicó una carta abierta en la que se declaró “decepcionado y desanimado” tras ser apartado del equipo. En el mensaje, agradeció a la afición del Parque de los Príncipes su apoyo, expresó su deseo de despedirse en persona y calificó como un honor haber defendido la portería parisina. Su salida parece inminente, con Chelsea, Manchester United, Manchester City e Inter entre los posibles destinos.