Este es el dinero que puede llevarse la selección por ganar la Nations League ante Alemania: ¡La brecha es abismal!

La selección española femenina de fútbol intentará este martes (18.30 horas/La 1) hacer valer su condición de local para reeditar su título de la Liga de Naciones ante una Alemania que la causó muchos problemas en el partido de ida y a la que espera controlar mucho mejor con la ayuda de la afición y del Riyadh Air Metropolitano para desenredar a su favor una final totalmente igualada tras el 0-0 de Kaiserlautern. El pasado viernes, la campeona del mundo sufrió como hacía mucho que no lo padecía.

Ahora,la Roja llega con el depósito de confianza lleno y confía en que el factor casa decante la balanza a su favor.

La Roja, con la baja sensible de Aitana Bonmatí, busca conquistar -por segunda vez en dos ediciones- la Liga de Naciones. Un título que no solo supone un logro a nivel deportivo sino también un premio económico nada despreciable.

Subidón de la UEFA

Y es que la UEFA ha aumentado hasta rozar el millón de euros el "prize money" para esta edición. Si España levanta el título puede llevarse unos 400.000 euros. Una cifra que supone una importante subida respecto a la edición anterior: 160.000 euros a repartir es lo que percibieron las españolas tras convertirse en campeonas de la Liga de Naciones femenina o lo que es lo mismo, un 1,53% de lo que ganaron los chicos.

Este año, sin embargo, El Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó un total de 1 millón de euros en pagos de bonificación, en función de la posición de los equipos en la final de la Liga de Naciones Femenina de la UEFA:

Ganador: 400.000 €

Subcampeón: 250.000 €

Tercer puesto: 200.000 €

Cuarto puesto: 150.000 €

Una brecha abismal

Unos premios, que a pesar del aumento se mantienen años luz de los masculinos. Según publicó Business Insider, en la Nations League masculina se se repartieron 1,5 millones de euros a cada equipo de la Liga A, 1 millón de euros a los de la Liga B, 750.000 euros a los de la Liga C y 500.000 euros a los de la Liga D. Además, el ganador de cada grupo recibe entre 250.000 y 750.000 euros.

Los mejores premios se lo llevaron los cuatro finalistas, es decir, los combinados que disputan la Final Four. Además del título y del trofeo, el ganador (Portugal) obtuvo un premio de 10,5 millones de euros. De este modo, sumando el dinero conseguido en las distintas fases del torneo, el ganador de la UEFA Nations League recibieron un total de 12,75 millones de euros.

España, como subcampeón se embolsó 9 millones de euros.