Este es el historial de sanciones de los ultras del Universidad de Chile, protagonistas de la noche de violencia en Argentina

El fútbol sudamericano se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras los graves incidentes ocurridos esta noche en Avellaneda, Argentina. El partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile fue suspendido a los pocos minutos del segundo tiempo debido a una violenta confrontación entre las hinchadas. Hinchas chilenos arrojaron butacas, piedras y palos hacia la tribuna local, mientras que la barra de Independiente respondió invadiendo la zona visitante. Los enfrentamientos dejaron al menos 10 heridos graves y cerca de 90 detenidos.

Este episodio no es un caso aislado protagonizado por la barra de la 'U'. En abril de este mismo año, el clásico chileno entre Universidad y Colo Colo fue suspendido por el gobierno tras una serie de incidentes violentos ocurridos en el Estadio Monumental. La decisión se tomó después de que dos hinchas de Colo-Colo murieran en una avalancha humana provocada por una carga policial. La situación se agravó con enfrentamientos entre hinchas y Carabineros, acceso no autorizado al área médica y posterior suspensión del partido tras una invasión a la cancha.

La Universidad de Chile también ha sido sancionada en el pasado por comportamientos violentos de su hinchada. En 2023, el Tribunal de Disciplina de la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile) castigó al club con la realización de cuatro partidos de local sin público, además de disponer que en el quinto encuentro, contra su máximo rival, Colo-Colo, solo se permitiera la asistencia de mujeres y niños menores de 12 años.

Recientemente, en Argentina se volvió a habilitar la grada visitante, que había estado cancelada durante años por medidas de seguridad, un intento de normalizar la convivencia entre hinchadas. La CONMEBOL ya ha cancelado el partido entre Independiente y Universidad de Chile, y ambos equipos podrían enfrentar sanciones severas. El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó los hechos y anunció acciones coordinadas con la Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior para proteger a los chilenos afectados.