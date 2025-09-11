Un exjugador del Celta podría ingresar en prisión tras participar en una pelea en un bar

Las imágenes de vigilancia, difundidas a principios de julio, muestran al futbolista ruso, que jugó en el club vigués durante la segunda mitad de la temporada 2019-2020, golpeando a dos hombres tras escuchar comentarios que consideró insultantes; una de las víctimas, el empresario Vladímir Kuzmínov, sufrió fractura de mandíbula y de la órbita, por lo que los médicos catalogaron la agresión como “de media gravedad” y la Fiscalía abrió causa penal. Smolov publicó un vídeo en Instagram pidiendo disculpas y calificó su conducta de “inaceptable”, aunque aseguró que intentó resolver el conflicto pacíficamente antes de que éste se descontrolara .

Intentos de acuerdo y presuntas amenazas

Tras el altercado, el ariete de 35 años ofreció compensar los gastos médicos, pero asegura que terceros comenzaron a exigirle hasta 20 millones de rublos (más de 200.000 euros) a cambio de no hacer público el vídeo, lo que habría motivado una denuncia paralela suya por extorsión; la policía confirma que se investiga si hubo intento de chantaje y ha tomado declaración a los implicados . La esposa del jugador, la modelo Karina Istomina, reconoció que “las peleas son inaceptables” y que su marido “lamenta profundamente” lo ocurrido, aunque añadió que Smolov ha soportado “años de burlas” por su imagen pública .

El diario Iz.ru recoge que, mientras el delantero se encuentra fuera de Rusia y aún sin club tras finalizar su contrato con el Krasnodar, la investigación sigue abierta y el resultado dependerá de la evaluación médica final y de si se prospera la acusación por daños moderados, castigados con penas de hasta tres años de prisión efectiva, trabajos forzados o multas millonarias . El mismo local, el café Coffeemania de la calle Bolshaya Nikitskaya, ya protagonizó un caso similar en 2018 cuando los futbolistas Aleksandr Kokorin y Pavel Mamáyev agredieron a un funcionario y fueron condenados a cárcel, un antecedente que los medios rusos no dudan en recordar cuando cubren la situación de Smolov .