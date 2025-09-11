Acceso

Deportes Fútbol

Crimen

Un exjugador del Celta podría ingresar en prisión tras participar en una pelea en un bar

El delantero ruso Fedor Smolov se enfrenta a una petición fiscal de hasta tres años de cárcel tras ser acusado de causar lesiones de “moderada gravedad” a un cliente del café Coffeemania del centro de Moscú

Un exjugador del Celta podría ingresar en prisión tras participar en una pelea en un bar
Tras el altercado, el ariete de 35 años ofreció compensar los gastos médicos, pero asegura que terceros comenzaron a exigirle hasta 20 millones de rublosLa Razón
Iago Rodríguez
Creada:
Última actualización:

Las imágenes de vigilancia, difundidas a principios de julio, muestran al futbolista ruso, que jugó en el club vigués durante la segunda mitad de la temporada 2019-2020, golpeando a dos hombres tras escuchar comentarios que consideró insultantes; una de las víctimas, el empresario Vladímir Kuzmínov, sufrió fractura de mandíbula y de la órbita, por lo que los médicos catalogaron la agresión como “de media gravedad” y la Fiscalía abrió causa penal. Smolov publicó un vídeo en Instagram pidiendo disculpas y calificó su conducta de “inaceptable”, aunque aseguró que intentó resolver el conflicto pacíficamente antes de que éste se descontrolara .

Intentos de acuerdo y presuntas amenazas

Tras el altercado, el ariete de 35 años ofreció compensar los gastos médicos, pero asegura que terceros comenzaron a exigirle hasta 20 millones de rublos (más de 200.000 euros) a cambio de no hacer público el vídeo, lo que habría motivado una denuncia paralela suya por extorsión; la policía confirma que se investiga si hubo intento de chantaje y ha tomado declaración a los implicados . La esposa del jugador, la modelo Karina Istomina, reconoció que “las peleas son inaceptables” y que su marido “lamenta profundamente” lo ocurrido, aunque añadió que Smolov ha soportado “años de burlas” por su imagen pública .

El diario Iz.ru recoge que, mientras el delantero se encuentra fuera de Rusia y aún sin club tras finalizar su contrato con el Krasnodar, la investigación sigue abierta y el resultado dependerá de la evaluación médica final y de si se prospera la acusación por daños moderados, castigados con penas de hasta tres años de prisión efectiva, trabajos forzados o multas millonarias . El mismo local, el café Coffeemania de la calle Bolshaya Nikitskaya, ya protagonizó un caso similar en 2018 cuando los futbolistas Aleksandr Kokorin y Pavel Mamáyev agredieron a un funcionario y fueron condenados a cárcel, un antecedente que los medios rusos no dudan en recordar cuando cubren la situación de Smolov .

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas