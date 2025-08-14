Un experto explica por qué Mastantuono puede llevar el dorsal 30 en el Real Madrid: así se puede seguir fichando

El fichaje Franco Mastantuono por el Real Madrid es uno de los grandes movimientos del verano por su talento y por su juventud. Hoy, que cumple 18 años, es presentado porque ya puede entrenarse con el primer equipo. Una de las incógnitas de la presentación es número que llevará en la temporada 2025/26 de LaLiga..

Este detalle, aparentemente menor, está condicionado por la estrategia del club en plena ventana de fichajes. El dorsal que vista Mastantuono no es una simple elección estética, sino que puede afectar también a futuros movimientos del RealMadrid.

El reglamento de los dorsales

En el campeonato español, el reparto de los números de los dorsales está marcado y la normativa establece que los jugadores inscritos con ficha del primer equipo deben portar un número comprendido entre el 1 y el 25.

Sin embargo, los futbolistas vinculados a la cantera utilizan dorsales iguales o superiores al 26. . Aunque estos jugadores puedan ser convocados y jugar partidos con el primer equipo, su inscripción administrativa sigue ligada al filial, lo que otorga al club cierta flexibilidad en la gestión de la plantilla.

En el caso del Real Madrid actual, todos los dorsales del 1 al 25 están ocupados salvo uno: el 25. Ese único número libre es, hoy por hoy, una pieza clave en la planificación deportiva y en la política de fichajes, porque si se aún llega otro jugador, podría utilizarse ese número. Aunque, a priori, la plantilla está cerrada.

El dilema del dorsal 25

Si el club decidiera inscribir a Mastantuono directamente como jugador del primer equipo, estaría obligado a asignarle el dorsal 25, ya que es el único disponible en ese rango. Sól podría haber fichajes si hubiese salida, así que la alternativa elegida ha sido inscribir a Mastantuono como jugador del Castilla, con dorsal 30. Al estar por encima del 25, este número lo identifica oficialmente como canterano, pero podrá jugar en LaLiga y en competiciones europeas con el dorsal 30, sin ocupar ficha del primer equipo. Así, el Real Madrid preserva su capacidad de reacción en caso de que se presente una oportunidad de mercado.

Además, la normativa de LaLiga es clara: un futbolista menor de 23 años puede conservar su dorsal de canterano durante toda la temporada, incluso si supera los 10 partidos en la competición como explica Nokai en X.

Casos como este no son nuevos en el club blanco. En temporadas anteriores, jugadores como ViníciusJr., Rodrygo o incluso Valverde iniciaron su trayectoria madridista con dorsal de canterano, participando en partidos importantes y asentándose progresivamente hasta recibir ficha de primer equipo.