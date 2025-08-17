Las explicaciones de Munuera Montero a Jagoba Arrasate de por qué no paró el juego con Raillo en el suelo antes del gol de Ferran Torres

El partido de la primera jornada de Liga entre el Mallorca y el Barcelona trajo la primera gran jugada polémica de la temporada. Lamine tiró desde lejos, la pelota golpea en la cabeza de Raillo, que cae al suelo. El colegiado, Munuera Montero, no detiene el juego, los futbolistas se quedan medio parados, Ferran chuta, marca... Y el gol sube al marcador.

“La semana pasada nos dijeron que si había un golpe en la cabeza había que parar”, desveló después Arrasate. “El balón me da en la cabeza y han pasado diez segundos. Me mareo un poco porque mis dos primeros pasos son levantarme y no puedo, entonces creo que da tiempo más que de sobra para pararlo. Que nos explique por qué otras jugadas sí las para al segundo”, dijo el protagonista, que explicó que Ferran le había dicho que chutó “porque pensaba que el árbitro había pitado”. No tuvo que ser atendido por los médicos.

La acción fue muy protestada tanto por los futbolistas del Mallorca como por su entrenador, Jagoba Arrasate, que tuvo una conversación con el árbitro que captaron las cámaras de Movistar Plus.

La conversación es así. "Es un golpe en la cabeza, tienes que parar siempre el juego", dice Arrasate. "Es un golpe al despejar el balón. Escucha, escúchame un segundo. Ha despejado el balón con la cabeza...", responde Munuera Montero. "¿Y qué?", insiste Jagoba. "He hablado con él, no está para llevárselo", prosiguió el colegiado. "¡Si siempre pasa lo mismo!", se queja el técnico. "Jagoba, lo sabes perfectamente. Despeja con la cabeza, se acabó", concluye el colegiado.