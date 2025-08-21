Fábio supera a Peter Shilton y se convierte en el jugador con más partidos de la historia

El fútbol mundial ha sido testigo de un hito sin precedentes: Fábio, portero de Fluminense, se ha convertido en el jugador con más partidos oficiales disputados en la historia, alcanzando la sorprendente cifra de 1.391 encuentros. El récord se selló el pasado martes, 20 de agosto, en el mítico estadio Maracaná, durante la victoria del conjunto carioca por Copa Sudamericana ante el América de Cali de Colombia.

De esta manera, Fábio superó la marca del inglés Peter Shilton registrada en el Guinness World Records con 1.390 partidos, que estaba vigente desde hace décadas, y se convierte en un referente histórico de longevidad y profesionalismo en el fútbol internacional.

El arquero brasileño, actualmente con 44 años, ha desarrollado una de las carreras más regulares y exitosas. Su reciente actuación en el Mundial de Clubes 2025 fue fundamental para la histórica campaña de Fluminense, que alcanzó las semifinales del torneo con solo tres goles recibidos, demostrando jerarquía bajo los tres palos. Fábio fue el jugador de mayor edad en el certamen y uno de los más destacados en partidos clave como el empate ante el Borussia Dortmund y las victorias frente al Inter de Milán y el Al-Hilal.

Reconocimiento de Fluminense

El equipo carioca se rindió ante el veterano guardameta con un homenaje conmovedor en el Maracaná: tras romper el récord, el club detuvo el partido para destacar la hazaña, la hinchada coreó su nombre y Fábio recibió un parche conmemorativo en su camiseta. "Es una gran satisfacción conseguir este récord con la camiseta de Fluminense, que me abrió las puertas", declaró emocionado en la ceremonia. El respeto de sus compañeros y la admiración de rivales y entrenadores se tradujeron en mensajes de felicitación, incluyendo uno por parte de la Conmebol.

Los logros en la carrera de Fábio hablan por sí solos. Ha levantado más de diez títulos oficiales, incluyendo campeonatos nacionales en Brasil, la Copa Libertadores (2023) y la Recopa Sudamericana (2024) con Fluminense. Fue campeón con la selección brasileña Sub-20 y Sub-17, y formó parte de la absoluta que ganó la Copa América en 2004. En el plano individual, es el portero que más veces dejó su arco invicto a nivel profesional, con 507 partidos sin recibir goles, superando a leyendas como Buffon (506) y Casillas (500).

Casi tres décadas en actividad

A lo largo de sus 28 años de trayectoria profesional, Fábio jugó en cuatro equipos principales: União Bandeirante (30 partidos), Vasco da Gama (150 partidos), Cruzeiro (976 partidos, un récord absoluto en el club) y Fluminense (más de 235 partidos desde su llegada en 2022). Su rendimiento nunca decayó; al contrario, fue clave tanto en ligas regionales como en torneos internacionales.

El ranking mundial de partidos oficiales sitúa ahora a Fábio como número uno, seguido por Peter Shilton y Paul Bastock, y en el selecto grupo figuran también Cristiano Ronaldo, Rogério Ceni, Gianluigi Buffon, Luka Modrić, Lionel Messi y Javier Zanetti, entre otros.

Con casi tres décadas de profesionalismo ejemplar y un contrato vigente hasta fin de 2026, Fábio no solo ostenta el récord mundial de presencias en el campo, sino que continúa inspirando a nuevas generaciones de futbolistas. En el panorama global, su hazaña reactualiza los límites de la longevidaddeportiva y pone nuevamente en el radar al fútbol sudamericano.