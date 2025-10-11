“Por favor, vete”: los surrealistas mensajes que José Mourinho enviaba cada noche a un exjugador del Manchester United

En su autobiografía, el futbolista Henrikh Mkhitaryan relata una de las etapas más tensas de su carrera profesional: su conflictiva relación con José Mourinho durante su paso por el Manchester United. El jugador armenio asegura que el entrenador portugués le enviaba mensajes nocturnos insistentes por WhatsApp, pidiéndole que abandonara el club.

“Miki, por favor, vete”, era el mensaje que Mourinho le escribía cada noche, según Mkhitaryan. La situación se volvió tan repetitiva que el jugador optó por copiar y pegar siempre la misma respuesta: “Si me voy, tengo que encontrar el equipo adecuado; si no, esperaré hasta el verano”.

La tensión entre ambos había alcanzado niveles insostenibles. Mkhitaryan recuerda haberle dicho directamente: “Llevas dos años criticándome, eres una mierda”, a lo que Mourinho respondió: “No quiero volver a verte nunca más”. En los entrenamientos, el técnico no le dirigía la palabra, pero cada noche insistía en que se marchara.

En enero, los mensajes cambiaron de tono: “Miki, por favor, vete para que pueda ir a buscar a Alexis”, en referencia al fichaje de Alexis Sánchez. Mkhitaryan también modificó su respuesta: “No me voy solo para complacerte, y te lo ruego, por favor, deja de escribirme. Habla con Mino (Raiola) si quieres”.

El relato revela una dinámica de presión psicológica que, según el jugador, se extendió durante meses. Su testimonio arroja luz sobre los conflictos internos en el vestuario del United durante la era Mourinho.