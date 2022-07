Así fue la espectacular jugada de Pablo Torre que ilusiona a los seguidores del Barcelona

El Barcelona disputó su primer partido de pretemporada contra el Olot y lo hizo con algunas caras nuevas, como la del joven Pablo Torre, que fue titular. A los ocho minutos, mostró su descaro e hizo una jugada que no tardó en hacerse viral, sobre todo por el descaro que mostró.

El joven y prometedor centrocampista de 19 años llegó al Barcelona procedente del Racing y va a tener ficha del B, pero en apenas una semana de entrenamiento ha convencido a Xavi para hacer toda la pretemporada con el primer equipo, y a ver qué pasa. “Pablo tiene mucho talento y puede jugar más entre líneas. Ha hecho una jugada en la primera parte en la que ha acabado dando un pase muy bueno”, comentó el entrenador azulgrana, que también puso de salida a otra de las incorporaciones, Kessié. “Aunque solo llevamos una semana de entrenamientos, se están adaptando muy bien al equipo. Físicamente, Kessié es un futbolista muy fuerte que puede llegar a la línea de fondo y centrar”, analizó el preparador barcelonista.

El encuentro acabó con empate (1-1), después de los goles de Aubameyang, con una asistencia de Ter Stegen; y Eloi Amagat, de penalti. Xavi admitió que habían estado algo espesos, pero que el resultado no era lo importante.

Importante para el Barcelona fue también ver en el campo a Ansu Fati, con quien se está teniendo mucho mimo para intentar conseguir sacarlo de la espiral de lesiones en las que se vio envuelto y que de momento no le dejan despegar. Es uno de los futbolistas que más ilusiona al barcelonismo, el “heredero” del “10″ de Messi, lo que también puede suponer una carga. Su juventud y la de Pedri, que también reapareció después de acabar lesionado la pasada temporada, muestran un buen panorama de futuro para el equipo azulgrana porque tiene una plantilla de chicos con mucha proyección a la que se ha unido Pablo Torre.

“Soy un jugador al que le gusta estar en contacto con el balón, y como no me gusta no tenerlo intentaremos recuperarlo rápido”, se definió Torre en su presentación. El propio Xavi le llamó para explicarle el interés que tenían en él y el proyecto. “Yo soy racinguista, pero crecí con el fútbol de Pep, con grandes jugadores como Leo, Andrés [Inista], Xavi... Me fijaba mucho en ellos, son mis ídolos y tengo que aprender mucho de ellos”, reconoció Pablo Torre.