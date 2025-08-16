El Barcelona se agarra a la lesión de Ter Stegen para materializar definitivamente la inscripción de Joan García en LaLiga

El FC Barcelona inscribirá finalmente a Joan García para la temporada 2025-26 tras obtener el aval médico de LaLiga por la lesión de larga duración de Marc-André Ter Stegen. La resolución, confirmada este jueves, permite al club liberar parte del salario del guardameta alemán y replicar la estrategia usada en 2024 con Dani Olmo tras la baja de Andreas Christensen. La operación llega en el último momento, tras un verano de incertidumbre financiera que obligó a García a entrenar sin ficha incluso el sábado previo al debut liguero.

La directiva, liderada por Joan Laporta, superó así las limitaciones económicas que asfixiaban al club mediante maniobras administrativas similares a las del año pasado. Hansi Flick, entrenador blaugrana, expresó su malestar por la situación: "No es una situación que me haga estar demasiado contento, pero confío en el club. La temporada pasada ya pasó algo así".

Tensión y reencuentro

El fichaje ha desatado una ola de rechazo entre los aficionados del Espanyol, equipo donde militaba García. En Sallent, su localidad natal, aparecieron pintadas con insultos como "rata" o "traidor". El portero catalán reconoció comprender el dolor de la afición perica: "Les mentiría si dijera que no he pensado en ellos, que no he tenido días complicados. Pero era la decisión que tenía que tomar para mi futuro".

García, quien asegura sentirse "tranquilo" pese a la polémica, apunta a ser titular este domingo ante el Mallorca. Flick confirmó su apuesta: "Joan es un fantástico portero". El 4 de enero de 2026 afrontará su prueba de fuego: visitar al Espanyol en Cornellá, un reencuentro que el guardameta abordará con "curiosidad y tranquilidad".