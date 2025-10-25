El dato que igualaría a Flick con Guardiola en los Clásicos

El Barcelona de Hansi Flick visita el Santiago Bernabéu con el objetivo de lograr tres puntos que no sólo le servirían para arrebatarle el liderato al Real Madrid, sino también para igualar la mejor racha de victorias del conjunto azulgrana en la historia de los Clásicos. El récord de triunfos consecutivos lo ostenta hasta ahora el Barça de Pep Guardiola, que logró encadenar cinco partidos ganando al eterno rival entre el 13 de diciembre de 2008 y el 29 de noviembre de 2010. Todos ellos en LaLiga.

Los dos primeros fueron en la temporada 2008-09, la primera de Guardiola en el banquillo del conjunto catalán. Aquel curso, el Barcelona ganó 2-0 el Clásico del Camp Nou y firmó un histórico 2-6 en el Bernabéu ante el Real Madrid de Juande Ramos.

La temporada siguiente, con Manuel Pellegrini en el banquillo madrileño, los azulgranas se impusieron 1-0 en el Camp Nou y 0-2 en Chanmartín. Y el curso siguiente encadenaron su quinta victoria ante el Madrid de José Mourinho endosándole una 5-0 en el estadio de la capital catalana.

En el siguiente Clásico, el Real Madrid lograría un empate (1-1) en su estadio, en la segunda vuelta liguera de esa misma temporada, para poner fin a la racha del equipo de Guardiola, que se saldó con un balance de 16 goles a favor y sólo 2 en contra.

El Barcelona de Flick aspira a igualar esa racha. Y es que, en su primer año en el banquillo azulgrana, el técnico alemán logró cuatro victorias en otros tantos Clásicos, ganándole siempre la partida en la pizarra a Carlo Ancelotti. Lo hizo, además, en menos de siete meses (entre el 26 de octubre de 2024 y el 11 de mayo de 2025) y en tres competiciones distintas. Y encima dos de esos triunfos fueron en finales que acabaron decantando el título para el Barça.

La primera de esas victorias llegó en la primera vuelta de LaLiga, cuando el conjunto barcelonés endosó una goleada a domicilio (0-4) al Real Madrid, y la cuarta con un 4-3 en el Estadio Olímpico Lluís Companys que dejaba prácticamente sentenciado el título liguero a cuatro jornadas para el final.

Entremedias, los de Flick ganaron a los de Ancelotti otros dos partidos más: la final de la Supercopa de España (5-2) y la final de la Copa del Rey (3-2). Una racha que, de momento, acumula 16 goles marcados y siete tantos en contra.