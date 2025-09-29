Fútbol
Fede Valverde: "Nunca me negué a jugar de lateral"
El centrocampista uruguayo puede ser una solución para la banda derecha de Xabi Alonso. El martes, vuelve la Champions
“No nací para jugar de lateral”, afirma Fede Valverde, ahora que el Real Madrid se ha quedado sin laterales derechos y puede que le necesite para el partido de este miércoles en Almaty. "No crecí jugando ahí. Fue un momento de emergencia. Poder hacerlo bien me llenó de orgullo. Pero siempre tuve la duda de si esos partidos podían ser un poco de suerte, noches espontáneas. De lateral me sentí cómodo, ganamos mucho cuando jugué como extremo, ganamos una Champions conmigo ahí. Y otra conmigo en el medio", decía el futbolista uruguayo. Pero que no le guste, que no haya nacido no significa que no quiera jugar ahí: "Siempre estoy a disposición, aprendo la posición nueva si hace falta. No me siento cómodo porque no crecí jugando ahí. Me cuestan cosas, como cerrar atrás en defensa. Pero intento mostrar actitud y por eso las cosas me van bien ahí. Crecí en el medio, aprendí mucho ahí de muchos jugadores. Pero de lateral me ha ido bien, y estoy para lo que necesite el entrenador”, decía.
Negó haberse negado: "Pregunten al entrenador, siempre he dicho que estoy a disposición del equipo. Nunca me he negado a jugar en ninguna posición, siempre doy lo mejor de mí en cualquier sitio. Con Ancelotti, con Zidane y con Xabi. Siempre di mi opinión, el que juega de titular tiene que abrazar esa oportunidad como si fuese la última", continuó Valverde. "Nunca me negué, es raro que salga algo así. Es un privilegio jugar en el Madrid, lo dejo claro. Podéis preguntar a otros compañeros o al entrenador. Siempre estoy para el equipo y siempre voy a morir por el Real Madrid", insistió.
Pero sí que salió después de un partido a decir que no le gustaba jugar ahí. Ahora las cosas han cambiado. Y, tras su comienzo de temporada, tampoco está para exigir mucho: "Estoy frustrado un poco. Soy consciente de cómo estoy jugando, soy el primero que sabe cuando las cosas no salen", confirmó. No se encuentra, no es decisivo en el equipo, ni arriba ni defendiendo. En el Metropolitano remató su mala tarde regalando el quinto gol: "El jugador sabe primero si hace un mal partido. Es verdad que había empezado bien en el nuevo proyecto, en el Mundial, creo que jugué bien allí. Ahora me cuesta mucho más sentirme cómodo en el campo. Seguiré trabajando. Como capitán, seguiré liderando al grupo y dando la cara cuando juegue. Voy a seguir sacando pecho y yendo adelante”, asegura convencido.
Su papel en el campo coincide con el del Real Madrid: "Fueron dos días muy duros, muy jodidos por la derrota. Fue un golpe muy duro. Charlamos mucho, desde que estoy en el Madrid había pasado pocas veces, tantas conversaciones. Hay que cambiar lo más rápido posible. Hicimos hincapié en la actitud dentro del campo. También con el entrenador, hubo muchas charlas. Mañana, el primer partido para cambiar todo", dijo. El partido de mañana es el primer paso para cambiar: "Intentar cambiar lo del otro día, salir con otra actitud y ganar. Que sea una pequeña revancha para cambiar la dinámica"
✕
Accede a tu cuenta para comentar