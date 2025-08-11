La Federación da permiso para que el Villarreal - Barcelona de Liga se dispute en Estados Unidos

La reunión de la junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol no sólo decidió la no continuidad de Montse Tomé como seleccionadora femenina, y que Sonia Bermúdez fuera su sustituta, también debatió si el Villarreal - Barcelona de Liga se juega en Estados Unidos, una de las viejas pretensiones de Javier Tebas, presidente de laLiga. Se dio luz verde. Así lo anunció la Federación:

"En su reunión de 11 de agosto de 2025, la Junta Directiva de la RFEF ha conocido la solicitud de los clubes Villarreal CF y FC Barcelona para celebrar el partido de la jornada 17 de Primera División en Estados Unidos. Tras recibir y comprobar la documentación recibida, y después de la aprobación de la Junta Directiva, la Real Federación Española de Fútbol elevará a UEFA la petición para el inicio de los trámites para la ulterior autorización por la FIFA de la disputa del partido en el estadio “Hard Rock Stadium” de Miami (Estados Unidos, USSF, CONCACAF), el 20 de diciembre de 2025, conforme al Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA y a las normas de aplicación aprobadas por la RFEF".