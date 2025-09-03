Fermín habla alto y claro sobre su relación con Gavi: "Y no tengo más que decir..."

El pasado 7 de agosto, Fermín provocaba un auténtico terremoto en el barcelonismo. El onubense desató un enorme revuelo y no por sus movimientos del mercado sino por un controvertido mensaje que publicó en sus redes sociales y que posteriormente eliminó.

El onubense no reveló el destinatario de sus palabras pero se mostró muy enfadado en un mensaje que desataba todo tipo de especulaciones.

"Nunca ganas las malas personas, ni los que miran para otro lado, ni aquellos que hacen de la traición su modo de vida y de la cobardía su bandera", empieza expresando el mensaje, que está a la derecha de una imagen en blanco y negro con el FC Barcelona, celebrando un gol.

Mensaje publicado por Fermín Instagram

"Solo es cuestión de tiempo. Esos pierden cada día porque el maquillaje con el que se cubren cada mañana, tarde o temprano, se les desdibuja y terminan por mostrarse al mundo como realmente son", sentenció.

Minutos después de su publicación, el mensaje fue borrado por su autor, al parecer aconsejado por su entorno más cercano. Sin embargo, eso no evitó que corriera como la pólvora desatando todo tipo de rumores sobre conflictos en el seno del vestuario que iban desde una clara indirecta a Ter Stegen en su conflicto con el club por su baja a problemas con Gavi al que ni siquiera felicitó por su cumpleaños, algo que ya llamó poderosamente la atención. Y esta última tesis es la que cobró finalmente fuerza no solo en redes sociales sino también en medios catalanes que señalaronn a las novias de los futbolistas Berta Gallardo y Ana Pelayo como las causantes de la ruptura de un amistad que viene de niños.

El lío de sus novias

Al parecer, Berta Gallardo no tendría demasiado buena relación con Gavi ni tampoco con Ana Pelayo, la novia del número 6. Cabe recordar que, igual que los dos futbolistas, las dos son andaluzas, concretamente de Sevilla, y muy probablemente ya sabían una de la otra. No se siguen en redes y nunca se les ha visto juntas en la grada del Barça o interactuar públicamente en algún evento de sus parejas.

Las sevillanas no se soportan y eso, en teoría habría dado al traste con una relación que parecía irrompible. Ambas habrían estado lanzándose dardos e indirectas durante un tiempo, hasta que Fermín explotó publicando ese mensaje en Instagram.

Un silencio roto un mes después

El silencio de los protagonista alentó aún más la veracidad de esta teoría. Un silencio que ahora el del Campillo ha querido romper para hablar alto y claro de su relación con Gavi.

En su entrevista exclusiva con Mundo Deportivo, el onubense ha tratado de zanjar el asunto. "Gavi es mi amigo desde los 12 años. Lo conozco desde mi etapa en el Betis, pero desde que entré en La Masia ha sido mi amigo, como mi hermano". comentó el jugador de El Campillo.

Sonada ruptura: así con las novias sevillanas de Gavi y Fermín "X"

"Hemos compartido mucho. La gente siempre especula, esto no va a cambiar, pero él sigue siendo mi amigo. Tenemos una relación buena, como siempre y no tengo nada más que decir al respecto", añadió posteriormente Fermín sin querer hacer referencia a la polémica que rodea a sus parejas.

Aunque parte del barcelonismo ha aplaudido sus palabras a otros les ha llamado poderosamente la atención que se refiera a él como a uno más. "Gavi y yo tenemos una relación normal, como la que puede haber entre dos compañeros de equipo. Nos ayudamos en el campo, competimos juntos y eso es lo importante”.

"La gente debe entender que somos jóvenes, con nuestras vidas aparte. Pero dentro del campo estamos al cien por cien con el Barça”, señaló dando a entender una relación que no va más allá de lo deportivo.