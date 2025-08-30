Ni fichaje ni fútbol: Sergio Ramos sorprende a todo el mundo con su nueva faceta

El Hormiguero se prepara para un regreso especial con el inicio de su temporada número veinte el próximo 1 de septiembre. Para celebrar este arranque, el espacio televisivo ha confirmado la presencia de dos invitados muy mediáticos: Sergio Ramos y Bertín Osborne. La noticia ha despertado gran expectación, sobre todo porque la aparición conjunta de ambas personalidades había generado numerosos rumores y especulaciones en las últimas semanas. Finalmente, se ha despejado la incógnita: la participación de Sergio Ramos en el programa puede estar directamente vinculada al lanzamiento de su nuevo proyecto musical.

La carrera musical de Sergio Ramos

Sergio Ramos, conocido mundialmente por su trayectoria como futbolista, ha decidido reforzar su faceta artística con el estreno de una nueva canción. El tema, que verá la luz el 31 de agosto, se titulará “Cibeles” y contará además con un videoclip oficial. La estrategia para anunciar este estreno no ha sido casual ni discreta; el ex capitán del Real Madrid ha puesto en marcha una elaborada campaña de marketing en Madrid, diseñada para captar la atención tanto de sus seguidores como de los medios de comunicación.

Desde hace varias semanas, Ramos ha ido dejando pistas en sus redes sociales que han alimentado la curiosidad del público. Uno de los elementos más llamativos de esta promoción fue la aparición en distintos puntos emblemáticos de la capital de una furgoneta negra con un mensaje en letras grandes: “Tú me pediste que vuele…”. El vehículo fue visto circulando o estacionado en lugares de gran simbolismo para el futbolista y para la afición madridista, como el Santiago Bernabéu y la plaza de Cibeles.

"Tú me pediste que vuele"

El propio Ramos reforzó este mensaje en varias publicaciones digitales. El 15 de agosto, compartió una fotografía en la que mostraba un nuevo tatuaje en su espalda, acompañado precisamente de la frase “Tú me pediste que vuele”. La imagen generó un gran número de comentarios y especulaciones sobre lo que podría significar. Pocos días después, volvió a sorprender a sus seguidores al publicar nuevas fotos en las que lucía una gorra con el mismo lema, esta vez sumando el hashtag #Cibeles, lo que terminó de orientar a los fans hacia la idea de un lanzamiento musical ligado a ese título.

Además del tatuaje y la gorra, Ramos ha utilizado con frecuencia en sus publicaciones el hashtag #SR93, referencia a sus iniciales y al dorsal que lo ha acompañado en gran parte de su carrera futbolística. Con esta etiqueta ha unificado todo el material relacionado con su nuevo proyecto, creando un hilo conductor reconocible que sus seguidores pueden identificar fácilmente.

La campaña se completó con la activación de una página web especial, diseñada para concentrar toda la información sobre el estreno de la canción. Desde allí, los fans pueden seguir las novedades y prepararse para el lanzamiento oficial de “Cibeles”. Según ha adelantado el propio Ramos, el tema estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del día 31 de agosto, acompañado por un videoclip que pretende dar mayor proyección al trabajo.

No es la primera vez que Sergio Ramos se adentra en el mundo de la música. En 2023, sorprendió con el lanzamiento del sencillo “No me contradigas”, que tuvo una notable acogida y le permitió conseguir un Disco de Oro. Esa primera experiencia consolidó la idea de que su faceta artística podía tener recorrido, y ahora con “Cibeles” busca confirmar que no se trata de un proyecto aislado, sino de una apuesta sostenida en el tiempo.

Mientras tanto, Ramos ha mantenido el interés de sus seguidores compartiendo pequeños fragmentos de “Cibeles” en sus redes sociales. Estos adelantos musicales han permitido que los fans se hagan una idea del estilo y el tono de la canción, aunque sin desvelar completamente el resultado final. Esta estrategia de mostrar avances parciales ha funcionado como un gancho que aumenta la expectación de cara al estreno.