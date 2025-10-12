La FIFA busca prohibir los partidos de liga que se celebren en el extranjero tras la decisión del Villarreal-Barça

FIFA ha iniciado un proceso de revisión de sus normativas con el objetivo de prohibir que partidos de ligas nacionales se disputen fuera de sus países de origen. Esta iniciativa surge tras la aprobación por parte de UEFA de dos encuentros polémicos: Villarreal vs Barcelona en Miami (diciembre) y AC Milan vs Como en Perth (febrero), lo que ha generado malestar en la cúpula del fútbol mundial, según ha informado The Guardian. La revisión sería la primera desde 2014 y busca cerrar vacíos legales que han permitido este tipo de eventos.

Según fuentes cercanas al proceso, FIFA está solicitando asesoramiento legal para determinar si puede bloquear este tipo de partidos, dado que las reglas actuales no le otorgan autoridad directa para impedirlos si todas las partes involucradas —clubes, federaciones nacionales y confederaciones— están de acuerdo. UEFA, por su parte, ha expresado su “profundo pesar” por haber aprobado los encuentros, alegando que el marco regulatorio de FIFA es insuficiente y que su decisión no debe sentar precedente.

Aleksander Čeferin, presidente de UEFA, declaró que “los partidos de liga deben jugarse en suelo nacional; cualquier otra cosa perjudica a los aficionados locales y distorsiona las competiciones”. Añadió que la aprobación de estos dos partidos fue excepcional y que se trabajará con FIFA para garantizar que las futuras reglas protejan la integridad de las ligas domésticas.

La federación estadounidense (US Soccer) aún no ha confirmado si permitirá el partido en Miami, debido a preocupaciones sobre el impacto comercial en la Major League Soccer. En paralelo, Football Australia ha dado luz verde al encuentro en Perth. Estos movimientos han reactivado el debate sobre la “exportación” de partidos, una idea que ya generó controversia en 2008 con la propuesta de la Premier League de jugar una “jornada 39” en el extranjero.

FIFA planea tener listo un nuevo reglamento a principios de 2026, con el objetivo de reforzar su autoridad y evitar que los partidos de liga se conviertan en espectáculos itinerantes que prioricen intereses comerciales sobre los deportivos. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró esta semana que sería un "gran riesgo" para el fútbol permitir una competencia global. La FIFA declinó hacer comentarios.