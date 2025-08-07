Francia pone fecha al regreso de Zidane a los banquillos: ¡Está hecho!

Zinedine Zidane lleva sin trabajo desde mayo de 2021, y ahora podría vislumbrarse un regreso espectacular. Zizou se convertirá en el entrenador de la selección francesa tras el Mundial de 2026.

Según el periodista francés Gilbert Brisbois, el acuerdo está a punto de concretarse. El actual seleccionador francés, Didier Deschamps, dejará el cargo tras 14 años al frente del Mundial del próximo año. Sin embargo, antes de eso, Deschamps quiere llevar al "Equipe Tricolore" a un segundo Mundial, título que ya consiguieron en 2018.

Brisbois declaró: «Didier Deschamps se marchará en 2026. ¡En un año tendremos a Zidane! ¡Qué alegría! Está hecho, está decidido».

En el pasado, ha habido rumores frecuentes de que Zidane rechaza todos los trabajos de entrenador porque está desesperado por convertirse en seleccionador de Francia. Hace unas semanas, le preguntaron a Zidane sobre los rumores. Su respuesta: «Hay un entrenador al mando, y eso hay que respetarlo. No es el momento de hablar de ello».

«Siempre he respetado el fútbol y a la gente, así que ahora no es el momento. Pero cuando llegue el momento, estaré encantado si surge la oportunidad. He puesto mi carrera en pausa, pero me siento plenamente comprometido con ser entrenador», sentenció.

Un gran reto y el apoyo del seleccionador

Si Zidane es nombrado seleccionador de Francia, entrará en lo que podría considerarse el grupo más selecto del fútbol mundial: podría convertirse en el cuarto entrenador en ganar el Mundial como jugador y como entrenador. Solo Mário Zagallo, Franz Beckenbauer y Didier Deschamps han logrado esta hazaña.

Cabe recordar que el pasado mes de febrero, el mismísimo seleccionador francés, Didier Deschamps, afirmó que su antiguo compañero Zinedine Zidane, sería "un muy buen candidato" para sucederle cuando deje el banquillo de la selección francesa de fútbol después del Mundial de 2026.

En una entrevista a los periódicos "L'Équipe", "Le Figaro" y "Le Parisien", Deschamps precisó que "'Zizou' es el candidato, natural para el banquillo de los "bleus" y añadiría que esperado. Después, no sé si tendrá ganas".