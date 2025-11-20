Franco Mastantuono muestra su amor por dos cantantes reconocidos colchoneros: "Cada uno tiene su defecto"

Fútbol y música van de la mano más de lo que uno puede pensar en primer momento. Los minutos previos y los descansos en los estadios pasan acompañados de música, los himnos también lo son y hasta los cánticos de las aficiones muchas veces llegan desde canciones de algunos cantantes. Pero no es solo eso, la música también acompaña a los jugadores antes de los partidos, ya sea en el vestuario de forma colectiva o de manera individual previamente en el autobús rumbo al estadio o en la concentración.

La mayoría de los jugadores, especialmente los más jóvenes, suelen decantarse por los artistas emergentes y géneros modernos como el reggaeton o el rap, pero sigue habiendo futbolistas enamorados de lo clásico y de las grandes leyendas de la música española, aunque vengan de fuera. Durante los parones, aprovechan para el ocio y es habitual verlos en conciertos, pero la presencia de un jugador del Real Madrid en el Movistar Arena a inicios de esta semana sorprendió a todos aquellos que no conocen su historia: Franco Mastantuono acudió al concierto de la gira de despedida de Joaquín Sabina en Madrid.

Sabina dedicó una canción a Mastantuono

El maestro se retirará el próximo 30 de noviembre en el Movistar Arena y pondrá el broche a su gira 'Hola y Adiós', en la que ha recorrido el mundo entero y ya suma 69 recitales por España y América. En el antepenúltimo de su carrera se pudo ver a Franco Mastantuono en las primeras filas, como compartió en su propio Instagram. Lo que no esperaba el madridista es que en una canción, según los presentes, Sabina lanzara el siguiente mensaje: "Estos conciertos son los más importantes de mi vida porque son los últimos. Y quiero dedicar esta canción a tres personas".

La canción escogida fue 'Calle Melancolía' y el argentino compartió un vídeo con una parte de la misma en sus redes sociales, en las que desde hace un tiempo atrás viene demostrando ser fan incondicional del cantante. También subió un fragmento de una segunda canción del concierto y, en octubre de 2024, cuando ni siquiera había pisado España ni pertenecía al Real Madrid compartió la foto de un paisaje con la canción 'Donde habita el olvido'.

Franco, fan incondicional de Sabina: todo nació de su madre

"Me gusta mucho creo que por mi vieja", afirmó en una entrevista con Gastón Edul al fichar por el Real Madrid en su casa, donde se podía ver un vinilo del cantautor de 76 años, concretamente del álbum 'Dímelo en la calle', que contiene canciones inolvidables como 'Peces de ciudad' o 'La canción más hermosa del mundo'. Esta misma semana y tras el concierto, Mastantuono confesó su predilección por él en El Larguero: "Lo he visto en Argentina y acá. Me parece increíble. De hecho, estuve viéndole en el Movistar Arena. Es muy emocionante. Como él escribe, no hay muchos. Conecto mucho con la música de él. Es muy lindo poder escucharlo en vivo."

Sabina no es el único cantante español que admira: "También he escuchado mucho a Leiva, aunque no tanto como Sabina". También algunos de su país: "De Argentina gusta mucho Gustavo Cerati, Soda Stereo, Andrés Calamaro, Las Pastillas del Abuelo, Charly García, Fito Páez... En casa siempre estoy con la guitarra, me divierto mucho. Si no hubiese sido futbolista te digo que me habría dedicado a algo de la música. Me encanta. Lo disfruto mucho. Es un placer poder disfrutar de la música. Es algo que realmente me apasiona. Lo hago con muchas ganas y con mucho amor".

Sabina y Leiva, aficionados del Atlético; Mastantuono, jugador del Madrid

Los dos españoles tienen algo en común como han demostrado públicamente con canciones como 'Partido a partido', son aficionados incondicionales del Atlético. Incluso Sabina compuso el himno del centenario rojiblanco, llamado 'Motivos de un sentimiento'. Manu Carreño le recordó eso durante su entrevista, pero Franco Mastantuono regateó la pregunta con un toque de humor: "¿Qué son del Atlético? Yo hablo de la música. Cada uno tiene su defecto. Su música es increíble. Han tocado muchas veces juntos y su música es muy linda".