De la Fuente revela el mensaje de WhatsApp que envió Lamine Yamal tras dejar la selección

El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, afirmó anoche que "nunca había vivido una situación" como la desconvocatoria de Lamine Yamal de la 'Roja' por un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para tratar sus molestias en el pubis, pero realizado "al margen" de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "Lo que siempre me inquieta es la salud de los futbolistas; y cuando hay un jugador que tiene algún problema físico, pues obviamente es un inconveniente. Como aquí siempre velamos por la salud de los deportistas y es nuestra principal ocupación que estén sanos y que estén en condiciones para poder jugar, pues a mí me generó inquietud. Ahora, todo lo demás, hay concedimientos que suceden al margen de la federación y hay que aceptarlo", declaró De la Fuente en una entrevista para RNE. "No había vivido una situación así. No creo que sea muy normal", dijo, para de inmediato ser preguntado si le sorprendió. "Claro, por todo. No conoces, no tienes noticia ni conoces ningún detalle y te lo cuentan. Además en el tema de salud de un futbolista uno se queda sorprendido cuando no hay ninguna referencia previa", apostilló.

También fue preguntado si era una provocación del Barça. "Ahí no entro. Yo creo que cada uno tenemos que velar por nuestros intereses. Pero hay un interés general, que es la selección española de fútbol, nuestra selección, la selección de todo un país, y tenemos que velar todos por el interés de nuestra selección", contestó al respecto.

Posteriormente en el Partidazo de Cope, el seleccionador reveló como se marchó Lamine de la selección y el mensaje que mando al grupo. El seleccionador explicó que ha vio a Lamine " triste por dejar la selección, porque tuvo que participar en estos partidos, que tenía muchísima ilusión en participar en estos 2 encuentros tan importantes". "Él no sabía exactamente las consecuencias del tratamiento. Se lo hicieron el lunes por la mañana, después del partido en Vigo, y nosotros no sabíamos nada...", añadió.

"No me gusta revelar conversaciones privadas..."

Asimismo, el seleccionador reveló el mensaje que Lamine envió al grupo. "No me gusta contar las conversaciones privadas, pero él ha dejado un mensaje a sus compañeros en un chat que tienen en las concentraciones, pues un chat muy muy bonito, muy emocionante", ha explicado el técnico, detallando que en el texto deseaba suerte al equipo ante los dos importantes partidos que afrontan.

Por último aseguró que hablará con Flick y exige que se respeten sus decisones. "Hablaré con Flick, esto no es cosa entre entrenadores, es cosa de instituciones. Cada uno tenemos que ocupar nuestro papel, algún día hablaremos y cuando toque hablar, hablaremos. Esto no se arregla entre entrenadores, debe ser entre instituciones, y se debe llegar a un acuerdo entendiendo la importancia de estar en la Selección", sentenció.